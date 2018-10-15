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ターボパワーでシェービング
シェーバー 5000 シリーズは、すばやいシェービングを実現するコンフォートカット刃と水洗い可能なヘッドで、毎朝のお手入れをスピーディーにサポートします。さらに詳細をみる
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深剃りの際に切り傷を心配する必要はありません。丸みを帯びたヘッドのマルチプレシジョン刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。
ターボモードを使用すると、ヒゲの濃い部分も 10% 強いパワーでシェービングできます。
5 方向に独立して可動するヘッドが肌に密着し、首や顎でもすばやく深剃りできます。
ウェット、ドライのどちらでも快適なシェービング。丸みを帯びたヘッドのコンフォートカット刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。
この製品はドライ剃りにもウェット剃り（お風呂シェーブ）にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのお風呂剃りか、どちらかお好きな方をお選びください。
1 時間の充電で約 50 分間、つまり約 16 回シェービングできます。このシェーバーはコードを外した状態でのみ動作します。
パワフルかつ省エネ、長持ちなリチウムイオン電池により、充電 1 回あたりのシェービング時間が長くなりました。
上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。
ディスプレイには、各種情報が表示されます。3 段階充電残量表示、クリーニング表示、充電催促表示、ヘッド交換催促表示、ロック表示の各種情報が表示され、シェーバーの理想的なパフォーマンスを引き出します。
フィリップスのすべてのシェーバーは、2 年間の全世界での本体保証に加え、あらゆる電圧に対応します。切れ味が長持ちする刃は約 2 年ごとの交換で十分です。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
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