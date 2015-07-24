同梱物
- スマートクリック（着脱式）トリマー
ターボモードを使用すると、ヒゲの濃い部分も 10% 強いパワーでシェービングできます。
すばやい深剃りが可能です。マルチプレシジョン刃が寝たヒゲを起こしてカットするため、少ないストロークでシェービングが完了します。
5 方向に独立可動するヘッドは肌に密着し、首やあごのラインにもフィット。すばやい深剃りが実現します。
ダブルカッターによるスーパーリフト＆カット機能を搭載。1 枚目の刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の刃で快適に深剃りすることで、なめらかな剃り心地を実現します。
肌にやさしいきわぞりトリマーを取り付けて仕上げます。口ヒゲのお手入れやもみあげのトリミングに最適です。
ディスプレイには、各種情報が表示されます。3 段階充電残量表示、クリーニング表示、充電催促表示、ヘッド交換表示、ロック表示の各種情報が表示され、シェーバーの理想的なパフォーマンスを引き出します。
1 時間の充電で 約45 分（約 15 回）シェービングできます。コードを接続したままシェービングすることもできます。
強力かつ省エネ長寿命のリチウムイオン電池により、充電 1 回あたりのシェービング時間が長くなりました。5 分間の充電で 1 回分のシェービングが可能です。
上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。
フィリップスのすべてのシェーバーは、2 年間の全世界での本体保証に加え、あらゆる電圧に対応します。切れ味が長持ちする刃は約 2 年ごとの交換で十分です。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
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