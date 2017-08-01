やさしさと深剃りを備えたエントリーモデル

シェーバー 5000 シリーズは肌にやさしく気持ちよいお風呂シェーブに対応しています。丸みを帯びたヘッドのマルチプレシジョン刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。