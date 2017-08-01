同梱物
- スマートクリック（着脱式）トリマー
S5214/06
やさしさと深剃りを備えたエントリーモデル
シェーバー 5000 シリーズは肌にやさしく気持ちよいお風呂シェーブに対応しています。丸みを帯びたヘッドのマルチプレシジョン刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。さらに詳細をみる
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
すばやい深剃りが可能です。マルチプレシジョン刃が寝たヒゲを起こしてカットするため、少ないストロークでシェービングが完了します。
5 方向に独立して可動するヘッドが肌に密着し、首や顎でもすばやく深剃りできます。
この製品はドライ剃りにもウェット剃り（お風呂シェーブ）にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのウェット剃りか、どちらかお好きな方をお選びください。<br>
上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。
約 1 時間の充電で約 40 分間、つまり約 13 回シェービングできます。このシェーバーはコードレスモードでのみ動作します。
パワフル、省エネかつ長持ちのリチウムイオンバッテリーにより、充電 1 回あたりのシェービング時間が長くなりました。
肌にやさしいきわぞりトリマーを取り付けて仕上げます。口ヒゲのお手入れやもみあげのトリミングに最適です。
ディスプレイには 1 段階充電残量表示、クリーニング表示、充電催促表示、ヘッド交換催促表示、ロック表示の各種情報が表示されます。
ダブルカッターによるスーパーリフト＆カット機能を搭載。1 枚目の刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の刃で快適に深剃りすることで、なめらかな剃り心地を実現します。
フィリップスのすべてのシェーバーは、2 年間の全世界での本体保証に加え、あらゆる電圧に対応します。切れ味が長持ちする刃は約 2 年ごとの交換で十分です。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。