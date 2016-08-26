検索文字列

  • ウェット＆ドライ、肌にやさしいお風呂シェーブ ウェット＆ドライ、肌にやさしいお風呂シェーブ ウェット＆ドライ、肌にやさしいお風呂シェーブ
  • Play Pause

    Shaver series 5000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

    S5213

    ウェット＆ドライ、肌にやさしいお風呂シェーブ

    シェーバー5000シリーズは肌にやさしく気持ちよいお風呂シェーブに対応しています。丸みを帯びたヘッドのマルチプレシジョンブレードシステムが、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。

    さらに詳細をみる

    この商品は販売を終了しました

    Shaver series 5000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

    類似製品

    シリーズシェーバー をすべて表示

    ウェット＆ドライ、肌にやさしいお風呂シェーブ

    カミソリよりも 10 倍肌にやさしい

    • マルチプレシジョン刃
    • 5 方向に可動するヘッド
    • スマートクリック（着脱式）トリマー
    丸みを帯びたヘッドで肌を保護

    丸みを帯びたヘッドで肌を保護

    深剃りの際に切り傷を心配する必要はありません。丸みを帯びたヘッドのマルチプレシジョン刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。

    長いヒゲも短いヒゲも根元から引き上げてすばやく深剃り

    長いヒゲも短いヒゲも根元から引き上げてすばやく深剃り

    すばやい深剃りが可能です。マルチプレシジョン刃が寝たヒゲを起こしてカットするため、少ないストロークでシェービングが完了します。

    快適なドライシェービングと爽快なウェットシェービングに対応

    快適なドライシェービングと爽快なウェットシェービングに対応

    この製品はドライ剃りにもウェット剃り(お風呂シェーブ)にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのお風呂剃りか、どちらかお好きな方をお選び下さい。

    ヘッドが 5 方向に自在に動いてすばやい深剃りを実現

    ヘッドが 5 方向に自在に動いてすばやい深剃りを実現

    5 方向に独立して可動するヘッドが肌に密着し、首や顎でもすばやく深剃りできます。

    ヒゲを根元から引き上げてカットし、快適な深剃りを実現

    ヒゲを根元から引き上げてカットし、快適な深剃りを実現

    ダブルカッターによるスーパーリフト＆カット機能を搭載。1 枚目の刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の刃で快適に深剃りすることで、なめらかな剃り心地を実現します。

    口ヒゲ・もみあげのお手入れに最適な着脱式トリマー

    口ヒゲ・もみあげのお手入れに最適な着脱式トリマー

    肌にやさしいきわぞりトリマーを取り付けて仕上げます。口ヒゲのお手入れやもみあげのトリミングに最適です。

    約40 分のコードレスシェービング

    約40 分のコードレスシェービング

    1 時間の充電で約40 分、つまり約 13 回シェービングできます。このシェーバーはコードレスモードでのみ動作します。

    約1 時間充電

    約1 時間充電

    パワフル、省エネかつ長持ちのリチウムイオンバッテリーにより、充電 1 回あたりのシェービング時間が長くなりました。約5 分間という短時間の充電で 1 回分のシェービングが可能です

    1 段階充電残量表示、ロック機能付き

    1 段階充電残量表示、ロック機能付き

    ディスプレイには 1 段階充電残量表示、クリーニング表示、充電催促表示、ヘッド交換催促表示、ロック表示の各種情報が表示され、シェーバーの理想的なパフォーマンスを引き出します。

    本体 2 年保証、ワールドワイドボルテージ、替え刃

    本体 2 年保証、ワールドワイドボルテージ、替え刃

    フィリップスのすべてのシェーバーは、2 年間の全世界での本体保証に加え、あらゆる電圧に対応します。切れ味が長持ちする刃は約 2 年ごとの交換で十分です。

    技術仕様

    • アクセサリー

      スマートクリック
      細部用トリマー
      スタンド
      〇（充電はできません）
      収納ケース

    • 電源

      充電
      • 約 1 時間でフル充電
      • 約 5 分間の充電で約 1 回分のシェービングが可能
      使用時間
      約 40 分／約13 回分
      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      待機電力
      0.1  W
      最大消費電力
      9  W

    • デザイン

      ブラック／ホワイト
      ハンドル
      握りやすいグリップ

    • デザイン

      ブラック／ホワイト

    • サービス

      替刃
      2 年ごとに SH50/51 と交換してください
      本体 2 年間保証

    • シェービング性能

      シェービングシステム
      • マルチプレシジョン刃
      • スーパーリフト＆カット
      スキンコンフォート
      • ウェット＆ドライ設計
      • スキンプロテクションシステム
      肌に密着
      5 方向に可動するヘッド

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      • 充電表示
      • 充電表示ランプ
      • 充電表示ランプ
      • 充電催促表示
      • シェービングヘッド交換表示
      • ロック機能表示
      クリーニング
      本体丸洗い可
      電源方式
      充電式

    製品の仕様

    梱包写真

    同梱物

    • スマートクリック（着脱式）トリマー

    他のアクセサリーを検索しますか？ パーツ、アクセサリーを見る

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。
    Clippin

    アクセサリーや交換部品を検索

    アクセサリーと交換部品へ

    アクセサリー

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    アワード

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • 従来の刃と比べて 10 倍肌にやさしい - 2015 年ドイツにて、21 日間の順応期間後テストを実施
    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。