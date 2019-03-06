ウェット＆ドライ、肌に負担をかけずにシェービング

シェーバー 5000 シリーズは肌にやさしく気持ちよいお風呂シェーブに対応しています。丸みを帯びたヘッドのコンフォートカット刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。