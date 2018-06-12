Shaver series 1000 ウェット＆ドライ電気シェーバー
お風呂でもドライでも、切れ味続くやさしい深剃り
3 方向に可動するヘッドと自動研磨システム搭載のコンフォートカット刃が、毛を引っ張ることなく深剃りを実現します。 さらに詳細をみる
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Shaver series 1000 ウェット＆ドライ電気シェーバー
お風呂でもドライでも、切れ味続くやさしい深剃り
丸みを帯びたヘッドで肌を保護
- お風呂シェーブ対応<br>
- 自動研磨システム
- 3 方向フレックスヘッド<br>
- ポップアップトリマー
コンフォートカット刃<br>
自動研磨システム搭載のコンフォートカット刃が、剃り残しのない深剃りを可能にします。オイル差しも不要です。<br>
快適なドライシェービングと爽快なウェットシェービングに対応
この製品はドライ剃りにもウェット剃り（お風呂シェーブ）にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのお風呂剃りか、どちらかお好きな方をお選びください。
3 方向に可動するヘッドが、顔の凸凹にしっかり密着
3 方向に独立して可動するヘッドが顔のあらゆる輪郭に合わせてフィットし、首やあごなどの剃りにくい部分でもしっかり深剃りできます。
ポップアップトリマー
ポップアップトリマーで自由にスタイリング。あごヒゲ・もみあげのお手入れに最適です。
10 時間充電で 45 分間のコードレスシェービング
10 時間の充電で約 45 分、つまり約 15 回シェービングできます。このシェーバーはコードを外した状態でのみ動作します。
本体丸洗い可能<br>
シェーバーのヘッドを取り外し、水洗いするだけ
人間工学に基づいてデザインされた握りやすいグリップ
人間工学に基づいてデザインされたグリップにより、握りやすく快適なシェービングを実現します。<br>
本体 2 年間保証、海外使用対応（AC100V-240V）
フィリップスのすべてのシェーバーは、2 年間の全世界での本体保証に加え、AC100V-240Vに対応します。切れ味が長持ちする刃は約 2 年ごとの交換で十分です。
技術仕様
-
アクセサリー
- お手入れ
-
〇
- ポップアップトリマー付属
-
はい
-
電源
- 対応電圧
-
AC 100 - 240 V（海外使用対応）
- 充電
-
約 10 時間
- 使用時間
-
45 分間／約 15 回分
- バッテリーの種類
-
ニッケル水素電池
- 待機電力
-
0.1
W
- 最大消費電力
-
2
W
-
デザイン
- ハンドル
-
握りやすいグリップ
-
サービス
- 替刃
-
2 年ごとに SH30 と交換してください
- 本体 2 年間保証
-
〇
-
シェービング性能
- 肌に密着
-
3 方向に可動するヘッド
- シェービングシステム
-
-
使いやすさ
- ディスプレイ
-
充電表示
- クリーニング
-
本体丸洗い可
- ウェット＆ドライ
-
お風呂でも使える防水仕様
- 電源方式
-
充電式
- 2016 年に中国で実施したテストで、対象者の 90% がヒゲが引っ張られることはなかったと回答
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