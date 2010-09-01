同梱物
- 保護キャップ
- ジェットクリーンプラス
- クリーニング液
- 充電スタンド
- 電源コード
- クリーニングブラシ
- 収納ケース
RQ1280/21
これまでにないシェービング体験
最新鋭のフィリップス SensoTouch 3D RQ1280 電気シェーバーはこれまでにないシェービング体験を実現します。独立可動 3D システムが顔の輪郭に剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくようにフィット。ウルトラトラックヘッドが素早くあらゆるヒゲをキャッチします。さらに詳細をみる
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電気シェーバー搭載の独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着し、肌を圧迫して傷つけることもありません。
深剃りと肌へのやさしさを両立。外刃に役割の違う 3 つのトラックを搭載しました：外側のスロットで普通のヒゲを捕え、中央の隙間で捉えにくい長いヒゲを、そして内側のホールが短いヒゲも逃しません。
1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。
「ウェット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在。泡フォームやジェルをつけて、「気持ち良い」お風呂シェーブを味わうことも可能。シェービングの愉しさがいっそう広がります。
外側がすべて、丸みを帯びた角のないシェービングヘッドを採用。肌のラインや起伏に配慮したフォルムが、肌をやさしくなでるような触感を実現。かつてない、なめらかな動きでシェービングできます。
人間工学に基づいた握りやすいグリップハンドル。無駄な力を加えることなく、よりコントロールしやすく。
ジェットクリーン システム プラスは、毎使用後にシェーバーを充電しながら洗浄して刃を最高の状態に維持します。ジェットクリーン システム プラスのクリーニング設定には、通常時の「オート」、消費電力を 40% 抑える「エコ」、集中的にしっかり洗浄する「インテンシブ」の 3 種類があります。
独自のトリマーシステムを搭載。シェービングユニットが取り外せるので、もみあげ等が見やすく、簡単に整えることができます。
ロジスティックデータ
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
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