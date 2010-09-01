これまでにないシェービング体験

最新鋭のフィリップス SensoTouch 3D RQ1280 電気シェーバーはこれまでにないシェービング体験を実現します。独立可動 3D システムが顔の輪郭に剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくようにフィット。ウルトラトラックヘッドが素早くあらゆるヒゲをキャッチします。