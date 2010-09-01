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    Shaver series 9000 SensoTouch ウェット＆ドライ電気シェーバー

    RQ1280/21

    これまでにないシェービング体験

    最新鋭のフィリップス SensoTouch 3D RQ1280 電気シェーバーはこれまでにないシェービング体験を実現します。独立可動 3D システムが顔の輪郭に剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくようにフィット。ウルトラトラックヘッドが素早くあらゆるヒゲをキャッチします。

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    Shaver series 9000 SensoTouch ウェット＆ドライ電気シェーバー

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    これまでにないシェービング体験

    独立可動 3D システム

    • ウルトラトラック＆独立可動 3D
    • 1 時間の充電で約 60 分間のコードレス使用
    • 細部用トリマー
    • ジェットクリーンシステム
    独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着

    独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着

    電気シェーバー搭載の独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着し、肌を圧迫して傷つけることもありません。

    ウルトラトラックヘッドが、あらゆるヒゲも簡単に捕える

    ウルトラトラックヘッドが、あらゆるヒゲも簡単に捕える

    深剃りと肌へのやさしさを両立。外刃に役割の違う 3 つのトラックを搭載しました：外側のスロットで普通のヒゲを捕え、中央の隙間で捉えにくい長いヒゲを、そして内側のホールが短いヒゲも逃しません。

    スーパーリフト＆カット機能搭載 センソタッチ シェーバー

    スーパーリフト＆カット機能搭載 センソタッチ シェーバー

    1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。

    防水仕様（IPX7 基準をクリア）により、ドライシェービングの快適さとウェットシェービングの爽快感を実現。

    防水仕様（IPX7 基準をクリア）により、ドライシェービングの快適さとウェットシェービングの爽快感を実現。

    「ウェット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在。泡フォームやジェルをつけて、「気持ち良い」お風呂シェーブを味わうことも可能。シェービングの愉しさがいっそう広がります。

    スムースで低摩擦、どこまでも肌にやさしい、なめらかヘッド

    スムースで低摩擦、どこまでも肌にやさしい、なめらかヘッド

    外側がすべて、丸みを帯びた角のないシェービングヘッドを採用。肌のラインや起伏に配慮したフォルムが、肌をやさしくなでるような触感を実現。かつてない、なめらかな動きでシェービングできます。

    人間工学に基づいた、スリムで握りやすいグリップ

    人間工学に基づいた、スリムで握りやすいグリップ

    人間工学に基づいた握りやすいグリップハンドル。無駄な力を加えることなく、よりコントロールしやすく。

    ジェットクリーンプラス システムはシェーバーを充電しながら洗浄して刃を最高の状態に維持

    ジェットクリーンプラス システムはシェーバーを充電しながら洗浄して刃を最高の状態に維持

    ジェットクリーン システム プラスは、毎使用後にシェーバーを充電しながら洗浄して刃を最高の状態に維持します。ジェットクリーン システム プラスのクリーニング設定には、通常時の「オート」、消費電力を 40% 抑える「エコ」、集中的にしっかり洗浄する「インテンシブ」の 3 種類があります。

    細部を美しく仕上げるトリマー

    細部を美しく仕上げるトリマー

    独自のトリマーシステムを搭載。シェービングユニットが取り外せるので、もみあげ等が見やすく、簡単に整えることができます。

    技術仕様

    • ロジスティックデータ

      外装箱ごとの数量
      2  個
      EAN
      87-1010352336-9
      質量／寸法
      幅 13.6×奥行き 25.5×高さ 24.5  cm
      重量
      1.745  kg

    • アクセサリー

      収納ケース
      収納ケース
      スタンド
      折りたたみ式充電スタンド
      お手入れ
      • クリーニングブラシ
      トラベルポーチ
      ジェットクリーンシステム

    • 電源

      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      待機電力
      0.15  W
      使用時間
      60  分
      対応電圧
      100～240  V
      最大消費電力
      5.4  W

    • デザイン

      ブラック
      仕上げ
      • クロームフレーム
      • LED ディスプレイ
      ハンドル
      • スリムハンドル
      • スリムで握りやすいグリップ
      • すべり止めグリップ

    • サービス

      本体 2 年間保証
      替刃
      2 年ごとに RQ12 と交換してください

    • シェービング性能

      肌に密着
      独立可動 3D システム
      スキンコンフォート
      なめらかヘッド
      シェービングシステム
      • ウルトラトラックヘッド
      • スーパーリフト＆カット
      • 3 列刃搭載ヘッド
      スタイリング
      細部を美しく仕上げるトリマー

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      • 充電完了数値表示
      • 充電表示ランプ
      • 充電表示
      • ロック機能
      • 充電催促表示
      • シェービングヘッド交換表示
      充電
      • 1 時間
      • 充電式
      • コードレス
      • 急速充電
      クリーニング
      本体丸洗い可能
      ウェット＆ドライ
      • お風呂でも使える防水仕様
      • ジェットクリーン
      シェービング時間
      約 20 日間
      ジェットクリーンプラス
      • 3 クリーニング設定
      • オート
      • 洗浄、潤滑、充電
      • インテンシブ
      • エコ

    製品の仕様

    同梱物

    • 保護キャップ
    • ジェットクリーンプラス
    • クリーニング液
    • 充電スタンド
    • 電源コード
    • クリーニングブラシ
    • 収納ケース
    Badge-D2C

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