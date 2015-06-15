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    Shaver series 3000 PowerTouch ドライ電気シェーバー

    PT763/14

    コンフォートカット

    フィリップス パワータッチは、毎朝のお手入れをパワフルにサポート。コンセントにつなげば充電切れの心配なし。コンフォートカット刃が肌にやさしい深剃りを実現します。パワータッチで素早く毎朝のお手入れを。

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    この商品は販売を終了しました

    PowerTouch ドライ電気シェーバー

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    コンフォートカット

    肌に密着

    • コンフォートカット刃
    • 密着フロートヘッド
    • 8 時間の充電で約 45 分間のコードレス使用
    コンフォートカット刃で、肌の上をやさしくすべらせてスムーズに深剃り

    コンフォートカット刃で、肌の上をやさしくすべらせてスムーズに深剃り

    コンフォートカット刃の丸みを帯びたエッジで軽いすべりを実現、いつでも快適な深剃りを実現します。

    密着フロートヘッドで顔の輪郭や首にフィット

    密着フロートヘッドで顔の輪郭や首にフィット

    顔の輪郭にフィットするので深剃りなのにヒリヒリ感の少ない剃り心地

    シェービング持続時間 約 45 分、8 時間充電

    シェービング持続時間 約 45 分、8 時間充電

    エネルギー効率が良くパワフルなリチウムイオン電池により、充電 1 回あたりのシェービング時間が長くなりました。8 時間の充電で 45 分以上、つまり約 15 回シェービングできます。また、3 分間の充電で約 1 回分のシェービングが可能です。

    お手入れ簡単

    お手入れ簡単

    上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。

    コード付きでもコードレスでも使用可能

    コード付きでもコードレスでも使用可能

    コード付きでもコードレスでも使用可能

    LED ディスプレイ

    LED ディスプレイ

    表示内容：充電完了、充電催促、充電中、シェービングヘッド交換催促、クイックチャージ

    技術仕様

    • アクセサリー

      お手入れ

    • 電源

      使用時間
      約 45 分
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      充電
      • 約 1 時間
      • 約 1 時間
      待機電力
      < 0.2  W
      最大消費電力
      5.4  W

    • デザイン

      ハンドル
      • すべり止め
      • 人間工学に基づいた握りやすいグリップ
      • ゴム

    • サービス

      替刃
      • HQ8 の後継モデル：SH50
      • 2 年ごとに SH50 と交換してください
      本体 2 年間保証

    • シェービング性能

      肌に密着
      密着フロートヘッド
      シェービングシステム
      コンフォートカット刃

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      • 充電完了表示
      • 充電表示ランプ
      • 充電表示
      • シェービングヘッド交換表示
      クリーニング
      • クイック洗浄システム
      • 本体丸洗い可能
      電源方式
      コード付き／コードレス

    Badge-D2C

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