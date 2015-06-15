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コンフォートカット
フィリップス パワータッチは、毎朝のお手入れをパワフルにサポート。コンセントにつなげば充電切れの心配なし。コンフォートカット刃が肌にやさしい深剃りを実現します。パワータッチで素早く毎朝のお手入れを。さらに詳細をみる
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コンフォートカット刃の丸みを帯びたエッジで軽いすべりを実現、いつでも快適な深剃りを実現します。
顔の輪郭にフィットするので深剃りなのにヒリヒリ感の少ない剃り心地
エネルギー効率が良くパワフルなリチウムイオン電池により、充電 1 回あたりのシェービング時間が長くなりました。8 時間の充電で 45 分以上、つまり約 15 回シェービングできます。また、3 分間の充電で約 1 回分のシェービングが可能です。
上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。
コード付きでもコードレスでも使用可能
表示内容：充電完了、充電催促、充電中、シェービングヘッド交換催促、クイックチャージ
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
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