密着深剃り

PowerTouch は、毎朝のルーティーンをパワフルにサポートします。1 回の充電でのシェービング持続時間がさらに長くなり、水洗い可能なヘッドとくせヒゲキャッチ外刃でよりクリーンなシェービングを実現。PowerTouch があれば、毎朝のルーティーンをすばやく完了できます。