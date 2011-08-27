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  • 深剃り 深剃り 深剃り

    Shaver series 3000 ドライ電気シェーバー

    PT730/14

    深剃り

    PowerTouch は、毎朝のルーティーンをパワフルにサポートします。1 回の充電でのシェービング持続時間がさらに長くなり、水洗い可能なヘッドとくせヒゲキャッチ外刃でよりクリーンなシェービングを実現。PowerTouch があれば、毎朝のルーティーンをすばやく完了できます。

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    Shaver series 3000 ドライ電気シェーバー

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    深剃り

    くせヒゲキャッチ外刃により少ないストロークで深剃り

    • くせヒゲキャッチ外刃フレキシブルヘッド
    • 8 時間の充電で 40 分間のコードレス使用
    • ポップアップトリマー
    くせヒゲキャッチ外刃で、長いヒゲも短いヒゲも逃さない

    くせヒゲキャッチ外刃で、長いヒゲも短いヒゲも逃さない

    くせヒゲキャッチ外刃：長いヒゲも短いヒゲも快適にシェービングできます。1. スロット部分で長いヒゲをカットします。2. ホール部分で短いヒゲをカットします。

    顔の輪郭やクビにしっかりと密着

    顔の輪郭やクビにしっかりと密着

    顔の輪郭にフィットするので深剃りなのにヒリヒリ感の少ない剃り心地

    スーパーリフト＆カット刃で、ヒゲを根元から引き上げて深剃り

    スーパーリフト＆カット刃で、ヒゲを根元から引き上げて深剃り

    1 枚目の刃でヒゲを起こし、2 枚目の刃で快適に深剃りすることで、なめらかな剃り心地を実現します。

    シェービング持続時間 約 45 分、8 時間充電

    シェービング持続時間 約 45 分、8 時間充電

    エネルギー効率が良くパワフルなリチウムイオン電池により、充電 1 回あたりのシェービング時間が長くなりました。8 時間の充電で 45 分以上、つまり約 15 回シェービングできます。また、3 分間の充電で約 1 回分のシェービングが可能です。

    お手入れ簡単

    お手入れ簡単

    上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。

    コード付きでもコードレスでも使用可能

    コード付きでもコードレスでも使用可能

    コード付きでもコードレスでも使用可能

    LED ディスプレイ

    LED ディスプレイ

    表示内容：充電完了、充電催促、充電中、シェービングヘッド交換催促、急速充電

    技術仕様

    • アクセサリー

      お手入れ

    • 電源

      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      待機電力
      < 0.2  W
      最大消費電力
      5.4  W

    • デザイン

      ハンドル
      • すべり止め
      • 人間工学に基づいた握りやすいグリップ
      • ゴム

    • サービス

      本体保証
      本体 2 年間保証
      替刃
      • 2 年ごとに SH50 と交換してください
      • HQ8 の後継モデル：SH50

    • シェービング性能

      シェービングシステム
      くせヒゲキャッチ外刃
      肌に密着
      密着フロートヘッド

    • 使いやすさ

      クリーニング
      • クイック洗浄システム
      • 本体丸洗い可能
      ディスプレイ
      1 LED 表示
      電源方式
      • 充電式
      • コード付き／コードレス
      シェービング時間
      約50分、約16回分
      充電時間
      • 3 分間の急速充電で約 1 回分のシェービングが可能
      • 8 時間
      表示内容
      • 充電完了
      • 充電催促
      • 充電
      • シェービングヘッド交換催促
      • 急速充電

    Badge-D2C

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