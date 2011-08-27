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肌にやさしいスタンダードシェーバー。
3つのヘッドが独立して上下に動き、顔の輪郭にしなやかにフィット。深剃りなのに肌にやさしい剃り心地。オイル注しなどお手入れ不要。メンテナンスに手間やお金をかけたくない人におすすめ。さらに詳細をみる
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1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。
顔の輪郭にフィットするので深剃りなのにヒリヒリ感の少ない剃り心地
1 枚目の刃でヒゲを起こし、2 枚目の刃で快適に深剃りすることで、なめらかな剃り心地を実現します。
エネルギー効率が良くパワフルなリチウムイオン電池により、充電 1 回あたりのシェービング時間が長くなりました。8 時間の充電で 45 分以上、つまり約 15 回シェービングできます。また、3 分間の充電で約 1 回分のシェービングが可能です。
コード付きでもコードレスでも使用可能
上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。
表示内容：充電完了、充電催促、充電中、シェービングヘッド交換催促、急速充電
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
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