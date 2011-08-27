肌にやさしいスタンダードシェーバー。

3つのヘッドが独立して上下に動き、顔の輪郭にしなやかにフィット。深剃りなのに肌にやさしい剃り心地。オイル注しなどお手入れ不要。メンテナンスに手間やお金をかけたくない人におすすめ。