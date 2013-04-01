ジェットクリーンシステムはシェーバーを充電しながら洗浄して刃を最高の状態に保つ

ジェットクリーンシステムはシェーバーを最高の状態に維持するため、いつでも最高の剃り心地を実現できます。刃とヘッドを洗浄して潤滑し、わずか 1 時間でフル充電も可能です。パックにはジェットクリーン専用洗浄液が 1 本含まれ、約 1 か月分のクリーニングに使用できます。ジェットクリーン専用洗浄液はシェービングヘッドを洗浄・潤滑する水性洗浄液で、いつでも清潔かつ最高の剃り上がりを保ちます。