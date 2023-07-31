スポーツ後の疲労回復のためのディープマッサージ
この装置は、初心者のスポーツユーザー向けに設計されています。8 mm の衝撃波は大きな筋肉の深部組織に到達し、スポーツによる疲労を軽減します。特別に設計されたマッサージアクセサリーにより、さまざまなマッサージ体験ができます。 さらに詳細をみる
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スポーツ後の疲労回復のためのディープマッサージ
深部筋組織に届く 8 mm の衝撃波
- スポーツ用の強力な出力
- プロフェッショナルアクセサリー
- 操作が簡単
深部組織の疲労回復のための強力な出力
ダイナミックシステムにより、最大 2,800 rpm の衝撃波周波数と 8 mm の深さが得られ、大きな筋肉の深部組織にも達します。この装置で数分間マッサージすると、スポーツ練習後の疲労が明らかに軽減されます。
6 優れた設計のマッサージアクセサリー
さまざまなアクセサリーは、多様なマッサージ目的に合わせて設計されています。適切に設計されたカーブとマッサージポイントにより、さまざまな筋肉グループに適切なマッサージ体験を提供し、練習後に最高の筋肉回復を得ることができます。
軽量設計
構造設計の改良により、信頼性はそのままに、以前のモデルより大幅に軽量化されました。より長時間のマッサージがはるかに簡単に楽しめるようになりました。
7 ギアレベル
5 つの定速レベルと 2 つの波速度曲線レベルにより、身体のさまざまな部位を適切にマッサージできるため、スポーツ後の筋肉を最適に弛緩させることができます。
技術仕様
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仕様
- 製品寸法（縦 x 横 x 高さ）
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157x62x204
mm
- 本体重量
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約 0.7 kg
- 色
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ブラック
- マッサージヘッド数
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6
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主要パラメータ
- 動作電圧
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7.4 V
- マッサージ振幅
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8 mm
- マッサージ周波数
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2800 rpm
- 動作電力
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30 W
- バッテリー
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1500 mAh
- 充電電流
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2 A
- 充電電圧
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5 V
- 充電ポート
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USB Type-C
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製造国
- 製造
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中国
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サービス
- 保証期間
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2年
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