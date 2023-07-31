スポーツ後の疲労回復のためのディープマッサージ

この装置は、初心者のスポーツユーザー向けに設計されています。8 mm の衝撃波は大きな筋肉の深部組織に到達し、スポーツによる疲労を軽減します。特別に設計されたマッサージアクセサリーにより、さまざまなマッサージ体験ができます。