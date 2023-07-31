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  • スポーツ後の疲労回復のためのディープマッサージ スポーツ後の疲労回復のためのディープマッサージ スポーツ後の疲労回復のためのディープマッサージ

    マッサージガン

    PPM7323BK/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    スポーツ後の疲労回復のためのディープマッサージ

    この装置は、初心者のスポーツユーザー向けに設計されています。8 mm の衝撃波は大きな筋肉の深部組織に到達し、スポーツによる疲労を軽減します。特別に設計されたマッサージアクセサリーにより、さまざまなマッサージ体験ができます。

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    マッサージガン

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    スポーツ後の疲労回復のためのディープマッサージ

    深部筋組織に届く 8 mm の衝撃波

    • スポーツ用の強力な出力
    • プロフェッショナルアクセサリー
    • 操作が簡単

    深部組織の疲労回復のための強力な出力

    ダイナミックシステムにより、最大 2,800 rpm の衝撃波周波数と 8 mm の深さが得られ、大きな筋肉の深部組織にも達します。この装置で数分間マッサージすると、スポーツ練習後の疲労が明らかに軽減されます。

    6 優れた設計のマッサージアクセサリー

    さまざまなアクセサリーは、多様なマッサージ目的に合わせて設計されています。適切に設計されたカーブとマッサージポイントにより、さまざまな筋肉グループに適切なマッサージ体験を提供し、練習後に最高の筋肉回復を得ることができます。

    軽量設計

    構造設計の改良により、信頼性はそのままに、以前のモデルより大幅に軽量化されました。より長時間のマッサージがはるかに簡単に楽しめるようになりました。

    7 ギアレベル

    5 つの定速レベルと 2 つの波速度曲線レベルにより、身体のさまざまな部位を適切にマッサージできるため、スポーツ後の筋肉を最適に弛緩させることができます。

    技術仕様

    • 仕様

      製品寸法（縦 x 横 x 高さ）
      157x62x204  mm
      本体重量
      約 0.7 kg
      ブラック
      マッサージヘッド数
      6

    • 主要パラメータ

      動作電圧
      7.4 V
      マッサージ振幅
      8 mm
      マッサージ周波数
      2800 rpm
      動作電力
      30 W
      バッテリー
      1500 mAh
      充電電流
      2 A
      充電電圧
      5 V
      充電ポート
      USB Type-C

    • 製造国

      製造
      中国

    • サービス

      保証期間
      2年

    Badge-D2C

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