NT3160/10
引っ張らないから痛くない
鼻、耳、眉を簡単にお手入れ。鼻の奥まで届きやすい理想的な角度で設計されたチューブトリマーが、すばやくやさしく快適にトリミング。毛を引っ張らないから痛くない。さらに詳細をみる
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チューブトリマーは、先端が丸みを帯びた超薄刃でカッターが肌に直接当たらないように設計されています。また、独立して動くカッター刃に毛が巻き込まれないようになっているため、毛が引き抜かれることはありません。
カッターとガードの両方に付いている超精密でシャープなカッティングスロットにより、すばやく効率的にカットできます。
ソフトポーチ付属：単 3 型乾電池、2 種類の眉毛用コーム
テクスチャー加工ハンドルにより、男性用鼻毛カッターのグリップと使いやすさが向上しました。ON／OFF スイッチも操作しやすい位置に配置されています。
単 3 電池が同梱されているので、すぐに使用できます。
オイル差しが不要なため、簡単にお手入れできます。
全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。2 年間の本体保証に加え、オイルを差す必要はありません。
フィリップスの鼻毛・耳毛トリマーは、耳や鼻の奥まで届きやすい理想的な角度に設計されており、眉にも使用できます。このトリマーがあれば、鼻、耳、眉を簡単快適にお手入れできます。
このヒゲトリマーは 100 ％防水加工なので、水道水ですすぐだけで簡単にしっかりお手入れできます。
3mm と 5mm の眉毛コームで、お好みの長さに均一に整えることができます。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
カッティングシステム
使いやすさ
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