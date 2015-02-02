ガードシステムで引き抜きや切り傷を防止

チューブトリマーは、先端が丸みを帯びた超薄刃でカッターが肌に直接当たらないように設計されています。また、独立して動くカッター刃に毛が巻き込まれないようになっているため、毛が引き抜かれることはありません。