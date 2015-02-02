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  • 引っ張らないから痛くない 引っ張らないから痛くない 引っ張らないから痛くない

    Nose trimmer series 3000 鼻毛・耳毛・眉毛トリマー

    NT3160/10

    引っ張らないから痛くない

    鼻、耳、眉を簡単にお手入れ。鼻の奥まで届きやすい理想的な角度で設計されたチューブトリマーが、すばやくやさしく快適にトリミング。毛を引っ張らないから痛くない。

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    Nose trimmer series 3000 鼻毛・耳毛・眉毛トリマー

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    引っ張らないから痛くない

    鼻毛、耳毛、眉毛をすばやく簡単にトリミング

    • 引っ張らないから痛くない
    • ガードシステム、理想的な角度
    • 水洗い可能、単 3 アルカリ乾電池
    • 2 種類の眉毛コーム、ソフトポーチ
    ガードシステムで引き抜きや切り傷を防止

    ガードシステムで引き抜きや切り傷を防止

    チューブトリマーは、先端が丸みを帯びた超薄刃でカッターが肌に直接当たらないように設計されています。また、独立して動くカッター刃に毛が巻き込まれないようになっているため、毛が引き抜かれることはありません。

    精密でシャープな切れ味

    精密でシャープな切れ味

    カッターとガードの両方に付いている超精密でシャープなカッティングスロットにより、すばやく効率的にカットできます。

    すべての付属品を便利に収納

    すべての付属品を便利に収納

    ソフトポーチ付属：単 3 型乾電池、2 種類の眉毛用コーム

    テクスチャー加工ハンドルにより、濡れてもしっかりグリップ

    テクスチャー加工ハンドルにより、濡れてもしっかりグリップ

    テクスチャー加工ハンドルにより、男性用鼻毛カッターのグリップと使いやすさが向上しました。ON／OFF スイッチも操作しやすい位置に配置されています。

    すぐに使用可能

    すぐに使用可能

    単 3 電池が同梱されているので、すぐに使用できます。

    オイル差し不要

    オイル差し不要

    オイル差しが不要なため、簡単にお手入れできます。

    購入時の保証

    購入時の保証

    全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。2 年間の本体保証に加え、オイルを差す必要はありません。

    耳や鼻の奥まで届きやすい

    フィリップスの鼻毛・耳毛トリマーは、耳や鼻の奥まで届きやすい理想的な角度に設計されており、眉にも使用できます。このトリマーがあれば、鼻、耳、眉を簡単快適にお手入れできます。

    簡単でもしっかりお手入れ

    このヒゲトリマーは 100 ％防水加工なので、水道水ですすぐだけで簡単にしっかりお手入れできます。

    眉毛を整える 2 種類のコーム

    3mm と 5mm の眉毛コームで、お好みの長さに均一に整えることができます。

    技術仕様

    • アクセサリー

      収納ケース

    • 電源

      電源
      単 3 アルカリ乾電池 1 本

    • デザイン

      ブラック／グレー
      仕上げ
      シルバーラッカー、ゴム
      ハンドル
      ソフトラバーグリップ

    • サービス

      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      ステンレス刃
      長さ設定機能
      3
      ノーズトリマー付きカッター
      21mm
      2 種類の眉毛用コーム
      3mm、5mm

    • 使いやすさ

      クリーニング
      本体丸洗い可
      お手入れ
      不要

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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