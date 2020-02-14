販売終了
MG1102/16
シェービングもトリミングも、いつでもどこでも手軽に。
フィリップスマルチグルーミングキット 1000 シリーズでヒゲをパワフルかつ正確にトリミング、シェイプ、シェービング。先進のヒゲスタイラーとコームでヒゲを均一にトリミング、そしてシェイピングします。細かいラインやエッジ、輪郭はミニ網刃シェーバーで仕上げます。
デュアルカットテクノロジー
ミニ網刃シェーバー
本体水洗い可能、単3アルカリ乾電池
スタイラーコーム
コントロール性が高く見やすい 21mm トリマー使用により、フェイス スタイル（無精ヒゲ、ヤギヒゲ、もみあげ部分、襟足部分、口ヒゲ）を均一にトリミング＆シェイピング。
45°ダブル鋭角刃はシャープな切れ味の両刃で摩擦を低減する技術を採用しています。
肌にやさしい 21mm ミニ網刃シェーバーは細かい部分には刃よりも正確にフィットするように設計されているため、剃りにくい部分のヒゲにも対応します。
5.0
5 中
2
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
14/02/2020
日本
確認済みの購入者
商品名は「ヒゲ スタイラー」ですが
私は髭を伸ばしてないのでモミアゲを整えるのに使っています。 シェーバーに付いているトリマーでやってる人が多いと思いますが、シェービングヘッドが近くて邪魔なこともあり、小さなバリカンだけのこちらの製品を使っていますが軽くて手軽に使えて良い。コントロールもしやすい。単3電池1本だけで使用できて良い。
気に入った点
軽くて小さい、乾電池式、防水仕様
気に入らない点
保管用ポーチ（ケース）が付属しない
はい、この製品をお勧めします
これは Multigroom series 1000 MG1102/16 超精密ヒゲスタイラー に対するレビューです
使用日 2020-01-14
はい、この製品をお勧めします
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使用日 2020-01-14
hari1965
18/10/2016
日本
確認済みの購入者
全身のグルーミングが簡単にできます
ひげの高さを揃える、もみあげと眉毛のカットと高さの調整が簡単にできます。 また、全身のムダ毛の処理もでき、防水で風呂場で使えるのがとても便利です。
はい、この製品をお勧めします
これは Multigroom series 1000 MG1102/16 超精密ヒゲスタイラー に対するレビューです
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