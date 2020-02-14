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販売終了

Multigroom series 1000超精密ヒゲスタイラー

MG1102/16

5

| (2) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

シェービングもトリミングも、いつでもどこでも手軽に。

フィリップスマルチグルーミングキット 1000 シリーズでヒゲをパワフルかつ正確にトリミング、シェイプ、シェービング。先進のヒゲスタイラーとコームでヒゲを均一にトリミング、そしてシェイピングします。細かいラインやエッジ、輪郭はミニ網刃シェーバーで仕上げます。

すべての特長を見る

トリミング、シェイプ、シェービングで思い通りのフェイス スタイリング

シェービングもトリミングも、いつでもどこでも手軽に。

  • デュアルカットテクノロジー

  • ミニ網刃シェーバー

  • 本体水洗い可能、単3アルカリ乾電池

  • スタイラーコーム

ヒゲスタイラーでフェイシャルを細部まで完璧に

ヒゲスタイラーでフェイシャルを細部まで完璧に

コントロール性が高く見やすい 21mm トリマー使用により、フェイス スタイル（無精ヒゲ、ヤギヒゲ、もみあげ部分、襟足部分、口ヒゲ）を均一にトリミング＆シェイピング。

45°ダブル鋭角刃を搭載したシャープな刃* で理想的な剃り際

45°ダブル鋭角刃を搭載したシャープな刃* で理想的な剃り際

45°ダブル鋭角刃はシャープな切れ味の両刃で摩擦を低減する技術を採用しています。

ミニ網刃シェーバーで輪郭と曲線部分を完璧に仕上げる

ミニ網刃シェーバーで輪郭と曲線部分を完璧に仕上げる

肌にやさしい 21mm ミニ網刃シェーバーは細かい部分には刃よりも正確にフィットするように設計されているため、剃りにくい部分のヒゲにも対応します。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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5.0

5 中

2

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

4
3
2
1

14/02/2020

日本

日本

確認済みの購入者

商品名は「ヒゲ　スタイラー」ですが

私は髭を伸ばしてないのでモミアゲを整えるのに使っています。 シェーバーに付いているトリマーでやってる人が多いと思いますが、シェービングヘッドが近くて邪魔なこともあり、小さなバリカンだけのこちらの製品を使っていますが軽くて手軽に使えて良い。コントロールもしやすい。単3電池1本だけで使用できて良い。

気に入った点

軽くて小さい、乾電池式、防水仕様

気に入らない点

保管用ポーチ（ケース）が付属しない

はい、この製品をお勧めします

これは Multigroom series 1000 MG1102/16 超精密ヒゲスタイラー に対するレビューです

使用日 2020-01-14

はい、この製品をお勧めします

これは Multigroom series 1000 MG1102/16 超精密ヒゲスタイラー に対するレビューです

使用日 2020-01-14

18/10/2016

日本

日本

確認済みの購入者

全身のグルーミングが簡単にできます

ひげの高さを揃える、もみあげと眉毛のカットと高さの調整が簡単にできます。 また、全身のムダ毛の処理もでき、防水で風呂場で使えるのがとても便利です。

はい、この製品をお勧めします

これは Multigroom series 1000 MG1102/16 超精密ヒゲスタイラー に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Multigroom series 1000 MG1102/16 超精密ヒゲスタイラー に対するレビューです

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