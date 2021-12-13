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    Philips Sonicare DiamondClean Smart ソニッケアー ダイヤモンドクリーン スマート

    HX9934/59

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    高い歯垢除去力*¹と多彩な機能・アクセサリーを求める方へ

    ダイヤモンドクリーン スマートは、理想的なオーラルケアを実現する高性能*²電動歯ブラシです。／製品イメージ（製品写真）について：アプリの内容は予告なく変更することがあります。 スマートフォンは含まれません。*¹手磨きと比べ/フィリップス調べ。 *²弊社製品ラインナップでの比較

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    Philips Sonicare DiamondClean Smart ソニッケアー ダイヤモンドクリーン スマート

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    高い歯垢除去力*¹と多彩な機能・アクセサリーを求める方へ

    より優れたブラッシング体験*²を実現

    • ソニッケアーアプリと連動し、最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド
    • ブラシヘッド交換お知らせ機能
    • ブラシヘッド認識機能
    • 5 つのモード、3 段階の強さ設定
    プレミアムオールインワンブラシヘッド

    プレミアムオールインワンブラシヘッド

    プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大 20 倍の歯垢を除去できます*³。先端はトライアングルカットで、２日間で最大 2 倍のステイン（着色汚れ）を除去できます*⁴。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を洗浄し、2週間で歯ぐきの健康を推進します*⁵。ブラシヘッドの効果は 3 ヶ月ほどで低下していきますが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてくれます。*³手磨きと比べ/フィリップス調べ。　*⁴プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／当社調べ／実際の口内では異なる場合があります　*⁵クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ。　／画像はイメージです

    歯ぐきをケア

    歯ぐきをケア

    歯ぐきの健康を推進するには、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けましょう。丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。

    舌磨きブラシヘッド

    舌磨きブラシヘッド

    200 個以上のミクロの凹凸が舌の汚れをやさしく除去し、口臭をケアします。／画像はイメージです

    問題がある箇所に注目、目標を設定

    問題がある箇所に注目、目標を設定

    アプリの 3D 口腔マップにその箇所を示して、特に注意すべき箇所をお知らせすることができます。

    磨き方をサポート

    磨き方をサポート

    位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。

    過圧防止センサー機能

    過圧防止センサー機能

    歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ライトリングが紫色に点滅したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。

    ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ

    ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ

    ブラッシングはハンドルに任せてしまいましょう。ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせします。上手に磨いて、効果的なブラッシングを。

    仕上げ磨き機能

    仕上げ磨き機能

    磨き残しがあれば、アプリの仕上げ磨き機能が教えてくれます。すべて磨いたあと、もう一度磨き残しを確認できます。

    ブラシヘッド認識機能

    ブラシヘッド認識機能

    ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。

    技術仕様

    • コネクティビティー

      Bluetooth®*
      Philips Sonicare アプリに接続

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      14 日間*****
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 互換性

      Android**
      • Android4.4.2以上 （Bluetooth4.0以降搭載機種） *iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。
      • （Bluetooth 4.0 以降搭載機種）
      iOS***
      • iOS 9.3 以上
      • （iPhone 6 以降）
      • iOS 9.3 以上（iPhone6 以降）

    • 使いやすさ

      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ハンドル
      スリムなデザイン
      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ
      ブラシヘッド自動認識
      ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合
      交換お知らせ機能
      • ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合
      • リマインダーアイコンの点灯

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ダイヤモンドクリーン スマート 1 本
      ブラシヘッド
      • プレミアムオールインワン 2 本
      • G3 プレミアムガムケア 1 本
      • 舌磨きブラシヘッド 1 本
      トラベルケース
      USB 充電トラベルケース
      充電器用グラス
      1

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      タイマー
      ブラシペーサーとスマートタイマー
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      過圧防止センサー機能
      • 紫色のライトリングが点灯
      • ハンドルが振動してお知らせ
      仕上げ磨き

    • モード

      3 段階の強さ設定
      クリーン
      歯をキレイに
      ディープクリーンプラス
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      ガムヘルス
      歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を
      舌磨き
      きれいな息が長続き
      ホワイトプラス
      ステインを落とし磨き上げる

    • ブラシヘッド認識機能

      プレミアムクリーン
      クリーンモードを自動選択
      プレミアムガムケアブラシヘッド
      ガムヘルスモードを自動選択
      プレミアムホワイトブラシヘッド
      ホワイトプラスモードを自動選択
      舌磨きブラシヘッド
      クリーンモードを自動選択

    • スマートセンサーテクノロジー

      過圧防止センサー
      当て方が強すぎるときにお知らせ
      位置センサー
      ブラシヘッドの位置を追跡して改善
      摩擦センサー
      摩擦を減らすように指導
      3D 口腔マップ
      問題の箇所をハイライト
      仕上げ磨き
      磨き残しに対処

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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    • ⁶Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。
    • ⁷AndroidはGoogle Inc.の商標です。
    • ⁸Apple、Appleロゴ、iPadおよびiPhoneは、アメリカおよびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
    • *** Gum Health モードを使用した場合と手磨きの場合の比較（2 週間）
    • **** スタンダードモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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