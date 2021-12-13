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高い歯垢除去力*¹と多彩な機能・アクセサリーを求める方へ
ダイヤモンドクリーン スマートは、理想的なオーラルケアを実現する高性能*²電動歯ブラシです。／製品イメージ（製品写真）について：アプリの内容は予告なく変更することがあります。 スマートフォンは含まれません。*¹手磨きと比べ/フィリップス調べ。 *²弊社製品ラインナップでの比較さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大 20 倍の歯垢を除去できます*³。先端はトライアングルカットで、２日間で最大 2 倍のステイン（着色汚れ）を除去できます*⁴。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を洗浄し、2週間で歯ぐきの健康を推進します*⁵。ブラシヘッドの効果は 3 ヶ月ほどで低下していきますが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてくれます。*³手磨きと比べ/フィリップス調べ。 *⁴プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／当社調べ／実際の口内では異なる場合があります *⁵クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ。 ／画像はイメージです
歯ぐきの健康を推進するには、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けましょう。丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。
200 個以上のミクロの凹凸が舌の汚れをやさしく除去し、口臭をケアします。／画像はイメージです
アプリの 3D 口腔マップにその箇所を示して、特に注意すべき箇所をお知らせすることができます。
位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。
歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ライトリングが紫色に点滅したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。
ブラッシングはハンドルに任せてしまいましょう。ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせします。上手に磨いて、効果的なブラッシングを。
磨き残しがあれば、アプリの仕上げ磨き機能が教えてくれます。すべて磨いたあと、もう一度磨き残しを確認できます。
ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）
ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。
コネクティビティー
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
互換性
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
ブラシヘッド認識機能
スマートセンサーテクノロジー
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