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ソニッケアー史上最高*¹のブラシヘッド
日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率 16年連続*² NO.1の電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニッケアー。プレミアムオールインワンは、一本で歯垢除去・ステイン除去・歯ぐきケアまですべてを叶えるソニッケアー史上最高*¹のブラシヘッドです。歯垢除去力は手磨きの最大20倍*³、2日間で最大2倍のステインを除去*⁴し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します*⁵。 *¹ 歯垢除去力等主要機能の総合力を弊社他製品と比較 *² POHC 2023 Dental Professional Tracking Research調べ *³ 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ *⁴ プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／実際の口内での効果は異なる場合があります／フィリップス調べ *⁵ クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べさらに詳細をみる
プレミアムオールインワンブラシヘッドは、フィリップスの中でも特に大規模な研究開発の成果です。歯科専門家、オーラルケアの専門家、エンジニア、デザイナーの知識を組み合わせ、このブラシヘッドが誕生しました。
ブラシヘッドにはマイクロチップを内蔵。ブラシヘッド認識機能*⁷対応ハンドルでは、ブラシヘッドの種類を認識し、最適なモードと強さに自動的に設定します。また、ブラシヘッド交換お知らせ機能対応ハンドルでは、ブラシヘッドに毎回のブラッシングの圧力と時間を記録し、ブラシ交換のタイミングが記録され交換時期をアプリやハンドルのランプでお知らせします。 *⁶ 非接触で情報を読み書きする通信技術です *⁷ ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます
プレミアムオールインワンブラシヘッドの角度の付いた毛は、歯垢を最大限に除去するために設計されています。歯間や磨きにくい部分にも届き、あらゆる角度から歯垢にアプローチし、手磨きの最大20倍の歯垢を除去*³します。 *³ 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ
ブラシヘッドのベースに柔軟性のあるゴム素材を採用しており、毛先の振れ幅が大きく、歯に触れる面積は従来のブラシヘッドの約4倍*⁸。歯と歯ぐきに密着し、磨きにくい場所にもしっかりと毛先が届き、歯垢をかき出します。 *⁸ ホワイトプラスブラシヘッドと比べた場合／フィリップス調べ
プレミアムオールインワンブラシヘッドは、フィリップスソニッケアーのはめ込み式ハンドルに対応しています*⁵。はめ込み式で着脱が簡単なので、交換やお手入れにも便利です。 *⁵Philips One、キッズ、eシリーズを除く。
歯を磨きながら同時に、ブラシヘッドのサイドの毛が歯と歯ぐきの境目をやさしくブラッシングし、約2週間で歯ぐきの健康を推進*⁵。毛自体もやわらかめの毛を使用しており、柔軟性のある毛がブラシ圧が強くなり過ぎるのを防ぎます。 *⁵ クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ
一本一本が三角形の形をしているトライアングルカットが、コーヒー、ワイン、タバコなどによる気になるステイン（着色汚れ）を除去。2日間で最大2倍のステインを除去*⁴し、歯本来の自然な白さに導きます。 *⁴ プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／実際の口内での効果は異なる場合があります／フィリップス調べ
プレミアムオールインワンブラシヘッドは、歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチし、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所にもしっかり届きます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2 倍のステイン（着色汚れ）を除去します*³。また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与え、約2週間で歯ぐきの健康を推進します*⁴。<br> *² 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時／フィリップス調べ *³ プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／フィリップス調べ／実際の口内では異なる場合があります *⁴ クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ
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