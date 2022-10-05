RFID*⁶対応ブラシで、最適なモードとブラシ交換をお知らせ

ブラシヘッドにはマイクロチップを内蔵。ブラシヘッド認識機能*⁷対応ハンドルでは、ブラシヘッドの種類を認識し、最適なモードと強さに自動的に設定します。また、ブラシヘッド交換お知らせ機能対応ハンドルでは、ブラシヘッドに毎回のブラッシングの圧力と時間を記録し、ブラシ交換のタイミングが記録され交換時期をアプリやハンドルのランプでお知らせします。 *⁶ 非接触で情報を読み書きする通信技術です *⁷ ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます