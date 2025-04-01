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  • わずか 2 週間で歯ぐきの健康を推進 わずか 2 週間で歯ぐきの健康を推進 わずか 2 週間で歯ぐきの健康を推進

    Sonicare G3 Premium Gum Care ブラシヘッド レギュラー

    HX9051/08

    わずか 2 週間で歯ぐきの健康を推進

    プレミアムガムケアブラシヘッドで、歯ぐきの健康を推進し、輝く笑顔を守りましょう。丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきにやさしく*、やわらかな毛先で歯肉縁の歯垢を除去します。

    この商品は販売を終了しました

    Sonicare G3 Premium Gum Care ブラシヘッド レギュラー

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    わずか 2 週間で歯ぐきの健康を推進

    歯ぐきをケアするブラシヘッド

    • 1 本組
    • レギュラーサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • ブラシヘッド認識機能対応
    プレミアムガムケアブラシヘッド

    プレミアムガムケアブラシヘッド

    プレミアムガムケアは、高い洗浄力とやさしい磨き心地を両立します。歯ブラシを歯と歯ぐきの境目に沿わせるとき、プレミアムガムケアの柔軟な側面と毛先が過剰なブラッシング圧力を吸収するので、力を入れ過ぎてしまっても歯ぐきをしっかりと保護します。丸みを帯びた毛先が歯ぐきを傷つけずに隅々まで汚れを落とします。また、毛先は柔らかく、歯肉炎が発症する歯肉縁を効果的に洗浄します。 ブラシヘッドのサイズが小さいため、届きにくい部分もしっかりと磨けます。

    歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかり歯垢を除去

    歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかり歯垢を除去

    プレミアムガムケア ブラシヘッドは、1 人 1 人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するブラシヘッドです。ゴム製の柔軟なヘッド部分が歯の表面のカーブにぴったりとフィットし、届きにくい部分も歯ぐきにやさしくしっかり磨けます。過剰なブラッシング圧を吸収するので、力を入れすぎてしまった場合も歯ぐきを傷つけることを防ぎます。

    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍除去

    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍除去

    柔軟な形状をしたプレミアムガムケアは、手動の歯ブラシに比べて最大約 10 倍多く歯垢を除去します。フィリップス独自のソニッケアー歯垢除去テクノロジーの効果が一層高まるような動きをすることで、どのような磨き方をしてもその効果を実感できる確かな結果が得られます。

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）

    厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります

    厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります

    フィリップス ソニッケアーでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      ホワイト
      毛の硬さ
      ふつう
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      ブラシヘッドの素材
      やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッド
      サイズ
      レギュラー
      ブラシヘッド認識機能対応

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • プレミアムクリーン
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • ダイヤモンドクリーン スマート
      • イージークリーン
      • エッセンスプラス
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアー プラチナ コネクテッド
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト
      • ヘルシーホワイトプラス
      • パワーアップ

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      G3 プレミアムガムケア 1 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去
      歯ぐきの健康
      歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。

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    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

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    レビュー

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    • *ガムケアモードと手磨きを比較した結果（GBI による測定）
    • ダイヤモンドクリーン ブラシヘッドと比べた場合
    • **ガムケアモードと手磨きを比較した結果（GBI による測定）
    • *** BrushSync™ 認識機能は、フィリップスソニッケアーの BrushSync™ 対応歯ブラシハンドルにのみ対応しています
    • ****手磨きよりも効果的
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