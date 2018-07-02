HX9044/67
最大 10 倍の歯垢を除去**
プレミアムクリーン ブラシヘッドは、柔らかい側面が歯と歯ぐきの輪郭にフィットするため、歯に触れる表面積が一般的なブラシヘッドの最大 4 倍***。しっかり快適に磨けます。さらに詳細をみる
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その柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大約 10 倍多く除去*。 歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。
ブラシヘッドのベースに柔軟性のあるゴム素材を採用しており、毛先の振れ幅が大きく、歯に触れる面積は従来のホワイトプラスブラシヘッドの約4倍。歯と歯ぐきに密着し、磨きにくい場所にもしっかりと毛先が届き、歯垢をかき出し、手磨きの最大10倍の歯垢を除去します*¹。また、柔軟性のあるベースなので、過剰なブラッシング圧力も吸収しながら洗浄します。 *¹ クリーンモード使用時、手磨きと比較して、フィリップス調べ
アダプティブクリーニングテクノロジーでいつでも自分に適した磨き方が可能に。プレミアムクリーン ブラシヘッドは、柔らかい側面が歯と歯ぐきの輪郭にフィットするため、過剰なブラッシング圧力が吸収され、ソニッケアーの音波洗浄の効果が高まります。毛先は歯と歯ぐきの形にぴったり沿うため、歯に触れる表面積が一般的なブラシヘッドの最大 4 倍**。届きにくい部分もすみずみまで磨けます。
ブラシヘッド認識機能対応のハンドルをお使いの場合、ブラシヘッドに内蔵されたRFID*³ 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定*⁴ *³ 非接触で情報を読み書きする通信技術です *⁴ ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます
毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。
ブラシヘッド交換お知らせ機能のついたハンドルとお使いいただくことで、ブラシヘッド交換のタイミングをハンドルでお知らせします。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。
フィリップス ソニッケアーでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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