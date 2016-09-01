HX9043/35
ソニッケアー史上最高の歯垢除去力*
フィリップスのアダプティブクリーンブラシヘッドなら、届きにくい部分も簡単に磨くことができます。毛先が接触する歯の表面積は 4 倍以上**。やわらかいブラシ圧で歯や歯ぐきにやさしく、しっかり磨けます。さらに詳細をみる
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
アダプティブクリーン ブラシヘッドは高い洗浄力とやさしい磨き心地を両立。歯と歯ぐきの境目に沿い、ブラシヘッドの柔軟な側部と毛先が過剰なブラッシング圧力吸収し、力を入れ過ぎてしまった場合でも、歯ぐきの周りのやわらかい組織を保護します。
アダプティブクリーン ブラシヘッドは高い洗浄力とやさしい磨き心地を両立。音波式歯ブラシが歯と歯ぐきの境目に沿い、ブラシヘッドの柔軟な側部と毛先が過剰なブラッシング圧力吸収し、力を入れ過ぎてしまった場合でも、歯ぐきの周りのやわらかい組織を保護します。
柔軟な形状により、アダプティブクリーン ブラシヘッドは届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍***多く除去することができます。
振動と振幅により音波水流を発生し、毛先の届きにくい所（歯と歯の間や、歯と歯ぐきの間）の歯垢を効果的に除去します。
ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。
すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。
通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。