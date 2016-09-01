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  • ソニッケアー史上最高の歯垢除去力* ソニッケアー史上最高の歯垢除去力* ソニッケアー史上最高の歯垢除去力*

    Philips Sonicare AdaptiveClean アダプティブクリーンブラシヘッド　レギュラーサイズ

    HX9043/35

    ソニッケアー史上最高の歯垢除去力*

    フィリップスのアダプティブクリーンブラシヘッドなら、届きにくい部分も簡単に磨くことができます。毛先が接触する歯の表面積は 4 倍以上**。やわらかいブラシ圧で歯や歯ぐきにやさしく、しっかり磨けます。

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    Philips Sonicare AdaptiveClean アダプティブクリーンブラシヘッド　レギュラーサイズ

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    ソニッケアー史上最高の歯垢除去力*

    フィリップス ソニッケアー史上最高の歯垢除去力

    • 3 本組
    • レギュラーサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • 優れた洗浄力
    歯に触れる表面積が約 4 倍**、簡単にしっかり磨ける

    歯に触れる表面積が約 4 倍**、簡単にしっかり磨ける

    アダプティブクリーン ブラシヘッドは高い洗浄力とやさしい磨き心地を両立。歯と歯ぐきの境目に沿い、ブラシヘッドの柔軟な側部と毛先が過剰なブラッシング圧力吸収し、力を入れ過ぎてしまった場合でも、歯ぐきの周りのやわらかい組織を保護します。

    手磨きだけの場合よりも約 2 倍歯ぐきの健康を推進

    手磨きだけの場合よりも約 2 倍歯ぐきの健康を推進

    アダプティブクリーン ブラシヘッドは高い洗浄力とやさしい磨き心地を両立。音波式歯ブラシが歯と歯ぐきの境目に沿い、ブラシヘッドの柔軟な側部と毛先が過剰なブラッシング圧力吸収し、力を入れ過ぎてしまった場合でも、歯ぐきの周りのやわらかい組織を保護します。

    届きにくい部分の歯垢も最大10 倍多く除去***

    届きにくい部分の歯垢も最大10 倍多く除去***

    柔軟な形状により、アダプティブクリーン ブラシヘッドは届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍***多く除去することができます。

    音波水流

    音波水流

    振動と振幅により音波水流を発生し、毛先の届きにくい所（歯と歯の間や、歯と歯ぐきの間）の歯垢を効果的に除去します。

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。

    毎日のお口のケアをより確かに

    毎日のお口のケアをより確かに

    すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。

    最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ

    最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ

    通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      毛の硬さ
      ふつう
      ブラック
      ブラシヘッドの素材
      やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッド
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      サイズ
      レギュラー

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • イージークリーン
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      アダプティブクリーン スタンダード 3本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去
      歯ぐきの健康
      歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。

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    • * フィリップスソニッケアーシリーズ製品内において（2016年7月時点） **ダイヤモンドクリーンブラシヘッドとの比較。フィリップス調べ（2015年） ***アダプティブクリーンブラシヘッド使用時／手磨きと比べ／Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014
    • * 手磨きと比較した場合
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