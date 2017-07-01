Philips Sonicare C3 Premium Plaque Control ソニッケアー プレミアムクリーン ブラシヘッド レギュラー
ソニッケアー史上最高*の歯垢除去力
プレミアムクリーン ブラシヘッドは、ゴム製のヘッドが歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大 4 倍***で歯垢をしっかり除去します。 さらに詳細をみる
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Philips Sonicare C3 Premium Plaque Control ソニッケアー プレミアムクリーン ブラシヘッド レギュラー
ソニッケアー史上最高*の歯垢除去力
最大 10 倍の歯垢を除去**
- 3 本組
- レギュラーサイズ
- 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ブラシヘッド認識機能対応
歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍除去
その柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大約 10 倍多く除去*。 歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。
歯や歯ぐきにフィットして、しっかり歯垢を除去
アダプティブクリーニングテクノロジーでいつでも自分に適した磨き方が可能に。プレミアムクリーン ブラシヘッドは、柔らかい側面が歯と歯ぐきの輪郭にフィットするため、過剰なブラッシング圧力が吸収され、ソニッケアーの音波洗浄の効果が高まります。毛先は歯と歯ぐきの形にぴったり沿うため、歯に触れる表面積が一般的なブラシヘッドの最大 4 倍**。届きにくい部分もすみずみまで磨けます。
ブラシヘッド認識機能対応
ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定****（ダイヤモンドクリーン スマートのみ対応、モード・強さはお好みで変更可能）
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。
ブラシヘッド交換お知らせ機能
ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。
すべてのフィリップス ソニッケアー電動歯ブラシに対応
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます（Philips One、Essence を除く）。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。
厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります
フィリップス ソニッケアーでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。
技術仕様
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デザインと仕上げ
- 色
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ブラック
- 毛の硬さ
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ふつう
- 交換時期をお知らせ
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青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
- ブラシヘッドの素材
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やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッド
- サイズ
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レギュラー
- ブラシヘッド認識機能対応
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有
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互換性
- ブラシヘッド装着方式
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簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- 使用できるモデル
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2 シリーズ プラーク ディフェンス
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プレミアムクリーン
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ガムヘルス
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ダイヤモンドクリーン
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ダイヤモンドクリーン スマート
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イージークリーン
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エッセンスプラス
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フレックスケアー
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フレックスケアー プラチナ
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フレックスケアー プラチナ コネクテッド
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フレックスケアープラス
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キッズ
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ヘルシーホワイト
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ヘルシーホワイトプラス
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パワーアップ
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プロテクトクリーン
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内容・付属品
- ブラシヘッド
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プレミアムクリーン レギュラー 3 本
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品質と性能
- 交換
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約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
- テスト済み
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最適な使用のために
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健康上の利点
- 歯垢の除去
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〇
- 手磨きと比べて最大 7 倍の歯垢を除去
- ダイヤモンドクリーン ブラシヘッドと比べた場合
- フィリップス ソニッケアー製品内において（2017年9月時点） **プレミアムクリーン ブラシヘッド使用時／手磨きと比べ／Milleman K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014 ***ダイヤモンドクリーン ブラシヘッドと比べた場合 ****ブラシヘッド認識機能のないハンドルをお使いの方は、ご自身で適切なモードを設定してご使用ください。*****ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く
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