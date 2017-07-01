歯や歯ぐきにフィットして、しっかり歯垢を除去

アダプティブクリーニングテクノロジーでいつでも自分に適した磨き方が可能に。プレミアムクリーン ブラシヘッドは、柔らかい側面が歯と歯ぐきの輪郭にフィットするため、過剰なブラッシング圧力が吸収され、ソニッケアーの音波洗浄の効果が高まります。毛先は歯と歯ぐきの形にぴったり沿うため、歯に触れる表面積が一般的なブラシヘッドの最大 4 倍**。届きにくい部分もすみずみまで磨けます。