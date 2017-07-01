HX9043/11
ソニッケアー史上最高*の歯垢除去力
プレミアムクリーン ブラシヘッドは、ゴム製のヘッドが歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大 4 倍***で歯垢をしっかり除去します。さらに詳細をみる
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その柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大約 10 倍多く除去*。 歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。
アダプティブクリーニングテクノロジーでいつでも自分に適した磨き方が可能に。プレミアムクリーン ブラシヘッドは、柔らかい側面が歯と歯ぐきの輪郭にフィットするため、過剰なブラッシング圧力が吸収され、ソニッケアーの音波洗浄の効果が高まります。毛先は歯と歯ぐきの形にぴったり沿うため、歯に触れる表面積が一般的なブラシヘッドの最大 4 倍**。届きにくい部分もすみずみまで磨けます。
ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定****（ダイヤモンドクリーン スマートのみ対応、モード・強さはお好みで変更可能）
毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。
ブラシヘッド交換お知らせ機能のついたハンドルとお使いいただくことで、ブラシヘッド交換のタイミングをハンドルでお知らせします。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。
フィリップス ソニッケアーでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます（Philips One、Essence を除く）。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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