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  • 最大 10 倍の歯垢を除去** 最大 10 倍の歯垢を除去** 最大 10 倍の歯垢を除去**

    Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense ソニッケアー プレミアムクリーン ブラシヘッド レギュラー

    HX9042/96

    最大 10 倍の歯垢を除去**

    プレミアムクリーン ブラシヘッドは、柔らかい側面が歯と歯ぐきの輪郭にフィットするため、歯に触れる表面積が一般的なブラシヘッドの最大 4 倍***。しっかり快適に磨けます。

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    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense ソニッケアー プレミアムクリーン ブラシヘッド レギュラー

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    最大 10 倍の歯垢を除去**

    フィリップス ソニッケアー史上最高*の歯垢除去力

    • 2 本組
    • レギュラーサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • ブラシヘッド認識機能対応
    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍除去

    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍除去

    その柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大約 10 倍多く除去*。 歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。

    歯と歯ぐきにフィットしてやさしくしっかり歯垢を除去

    歯と歯ぐきにフィットしてやさしくしっかり歯垢を除去

    ブラシヘッドのベースに柔軟性のあるゴム素材を採用しており、毛先の振れ幅が大きく、歯に触れる面積は従来のホワイトプラスブラシヘッドの約4倍。歯と歯ぐきに密着し、磨きにくい場所にもしっかりと毛先が届き、歯垢をかき出し、手磨きの最大10倍の歯垢を除去します*¹。また、柔軟性のあるベースなので、過剰なブラッシング圧力も吸収しながら洗浄します。 *¹ クリーンモード使用時、手磨きと比較して、フィリップス調べ

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッド認識機能対応のハンドルをお使いの場合、ブラシヘッドに内蔵されたRFID*³ 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定*⁴ *³ 非接触で情報を読み書きする通信技術です *⁴ ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

    厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります

    厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります

    フィリップス ソニッケアーでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。

    すべてのフィリップス ソニッケアー電動歯ブラシに対応

    すべてのフィリップス ソニッケアー電動歯ブラシに対応

    ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      毛の硬さ
      ふつう
      ブラック
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      ブラシヘッドの素材
      やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッド
      サイズ
      レギュラー
      ブラシヘッド認識機能対応

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • プレミアムクリーン
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • ダイヤモンドクリーン スマート
      • イージークリーン
      • エッセンスプラス
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアー プラチナ コネクテッド
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト
      • ヘルシーホワイトプラス
      • パワーアップ
      • プロテクトクリーン

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      プレミアムクリーン レギュラー 2 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去

    Badge-D2C

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    レビュー

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    • **BrushSync™ 認識機能は、フィリップスソニッケアーの BrushSync™ 対応歯ブラシハンドルにのみ対応しています
    • フィリップス ソニッケアー製品内において（2018年7月時点）
    • *プレミアムクリーン ブラシヘッド使用時／手磨きと比べ／Milleman K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014　 ***ホワイトプラス ブラシヘッドと比べた場合　 ****ブラシヘッド認識機能のないハンドルをお使いの方は、ご自身で適切なモードを設定してご使用ください。
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