Philips Sonicare Premium Clean ソニッケアー プレミアムクリーン ブラシヘッド レギュラー
最大 10 倍の歯垢を除去*
プレミアムクリーン ブラシヘッドは、柔らかい側面が歯と歯ぐきの輪郭にフィットするため、歯に触れる表面積が一般的なブラシヘッドの最大 4 倍***。しっかり快適に磨けます。 さらに詳細をみる
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Philips Sonicare Premium Clean ソニッケアー プレミアムクリーン ブラシヘッド レギュラー
最大 10 倍の歯垢を除去*
フィリップス ソニッケアー史上最高**の歯垢除去力
- 1 本入り
- レギュラーサイズ
- 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ブラシヘッド認識機能対応
歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍除去*
届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去**。 歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。
歯や歯ぐきにフィットして、しっかり歯垢を除去
毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。
ブラシヘッド認識機能対応
ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定****（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。
ブラシヘッド交換お知らせ機能
ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応）。
簡単にはめ込みできるブラシヘッド
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）
お口の健康を守るために、厳格なテストを実施
フィリップス純正のソニッケアーブラシヘッドは、歯と歯ぐきを安全かつ優しくケアします。歯磨きをするたびに、優れた使用感と耐久性をお届けするために、厳しい品質検査を行っています。
技術仕様
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デザインと仕上げ
- 毛の硬さ
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ふつう
- 色
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ホワイト
- 交換時期をお知らせ
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青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
- ブラシヘッドの素材
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やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッド
- サイズ
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レギュラー
- ブラシヘッド認識機能対応
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有
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互換性
- ブラシヘッド装着方式
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簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- 使用できるモデル
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2 シリーズ プラーク ディフェンス
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プレミアムクリーン
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ガムヘルス
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ダイヤモンドクリーン
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ダイヤモンドクリーン スマート
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イージークリーン
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エッセンスプラス
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フレックスケアー
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フレックスケアー プラチナ
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フレックスケアー プラチナ コネクテッド
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フレックスケアープラス
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キッズ
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ヘルシーホワイト
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ヘルシーホワイトプラス
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パワーアップ
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プロテクトクリーン
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内容・付属品
- ブラシヘッド
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プレミアムクリーン 1 本
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品質と性能
- 交換
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約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
- テスト済み
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最適な使用のために
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健康上の利点
- 歯垢の除去
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〇
- プレミアムクリーン ブラシヘッド使用時／手磨きと比べ／Milleman K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014
- *フィリップス ソニッケアー製品内において（2018年7月時点）
- **ホワイトプラス ブラシヘッドと比べた場合 ****ブラシヘッド認識機能のないハンドルをお使いの方は、ご自身で適切なモードを設定してご使用ください。
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