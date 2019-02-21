ブラシヘッド認識機能対応

ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定****（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）