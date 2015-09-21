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    Philips Sonicare AdaptiveClean 音波式電動歯ブラシ　ブラシヘッド スタンダードサイズ

    HX9041/08

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    しっかり磨いて、歯ぐきの健康推進

    フィリップスのアダプティブクリーンブラシヘッドなら、届きにくい部分も簡単に磨くことができます。毛先が接触する歯の表面積は 4 倍以上*。やわらかいブラシ圧で歯や歯ぐきにやさしく、しっかり磨けます。

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    Philips Sonicare AdaptiveClean 音波式電動歯ブラシ　ブラシヘッド スタンダードサイズ

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    しっかり磨いて、歯ぐきの健康推進

    フィリップス ソニッケアー史上最高の歯垢除去力

    • 1 本入り
    • レギュラーサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • 優れた洗浄力
    歯に触れる表面積が約 4 倍*、簡単にしっかり磨ける

    歯に触れる表面積が約 4 倍*、簡単にしっかり磨ける

    アダプティブクリーンブラシヘッドは、1 人 1 人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するユニークな電動ブラシヘッドです。ゴム製の柔軟な側部が歯の表面のカーブにぴったりと寄り添います。歯に触れる表面積が最大約 4 倍*、歯肉縁や歯間の歯垢を最大 約 10 倍除去**。届きにくい部分も歯ぐきにやさしくしっかり磨けます。

    手磨きだけの場合よりも約 2 倍歯ぐきの健康を推進

    手磨きだけの場合よりも約 2 倍歯ぐきの健康を推進

    アダプティブクリーン ブラシヘッドは高い洗浄力とやさしい磨き心地を両立。音波式歯ブラシが歯と歯ぐきの境目に沿い、ブラシヘッドの柔軟な側部と毛先が過剰なブラッシング圧力吸収し、力を入れ過ぎてしまった場合でも、歯ぐきの周りのやわらかい組織を保護します。

    届きにくい部分の歯垢も約 10 倍多く除去**

    届きにくい部分の歯垢も約 10 倍多く除去**

    フィリップスの革新的なブラシヘッドならしっかり磨けます。その柔軟な形状により、アダプティブクリーン ブラシヘッドは届きにくい部分の歯垢も最大約 10 倍多く除去することができます。ブラシヘッドの動きは、フィリップス音波式歯ブラシ独自のダイナミック洗浄アクション効果を高めるように設計されており、ブラッシングするたびにその洗浄性能を実感できます。

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。

    毎日のお口のケアをより確かに

    毎日のお口のケアをより確かに

    すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。

    最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ

    最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ

    通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      毛の硬さ
      ふつう
      ホワイト
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      ブラシヘッドの素材
      やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッド
      サイズ
      レギュラー

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • イージークリーン
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      アダプティブクリーン 1 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去
      歯ぐきの健康
      歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。

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