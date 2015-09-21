届きにくい部分の歯垢も約 10 倍多く除去**

フィリップスの革新的なブラシヘッドならしっかり磨けます。その柔軟な形状により、アダプティブクリーン ブラシヘッドは届きにくい部分の歯垢も最大約 10 倍多く除去することができます。ブラシヘッドの動きは、フィリップス音波式歯ブラシ独自のダイナミック洗浄アクション効果を高めるように設計されており、ブラッシングするたびにその洗浄性能を実感できます。