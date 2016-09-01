HX9033/01
歯ぐきのケアに
フィリップス ソニッケアー プロリザルツガムヘルスブラシヘッドなら、やさしいタッチで歯垢を徹底的に除去できるので、毎日のお口のケアに最適です。さらに詳細をみる
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このフィリップス ソニッケアー ブラシヘッドは、密集したブラシ毛によって効果的に歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進します。湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。ブラシは柔らかく、やさしい歯磨きを実現する形です。
フィリップス ソニッケアー プロリザルツガムヘルスブラシヘッドを 4 週間使用した場合、手磨きだけの場合よりも歯間の歯垢を最大 6 倍除去することが臨床的に証明されています。
振動と振幅により音波水流を発生し、毛先の届きにくい所（歯と歯の間や、歯と歯ぐきの間）の歯垢を効果的に除去します。
ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。
すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。
通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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