HX9032/67
丸い毛先で歯と歯ぐきにやさしく磨く
ガムプラス ブラシヘッド（旧：プロリザルツガムヘルス）は、歯ぐきを傷つけずに歯垢を徹底的に除去したい方に最適です。歯肉縁の歯垢をやさしく除去します。さらに詳細をみる
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密集した高品質の毛先が歯肉縁の歯垢を除去し、手磨きより多くの歯垢を除去。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。
ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定*（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）
ブラシヘッド交換お知らせ機能のついたハンドルとお使いいただくことで、ブラシヘッド交換のタイミングをハンドルでお知らせします。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルに色々なブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニッケアーキッズ、eシリーズを除く）
フィリップス ソニッケアーでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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