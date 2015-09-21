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  • 歯ぐきを傷つけずに歯垢を徹底的に除去。 歯ぐきを傷つけずに歯垢を徹底的に除去。 歯ぐきを傷つけずに歯垢を徹底的に除去。

    Philips Sonicare ProResults gum health 音波式電動歯ブラシ　ブラシヘッド スタンダードサイズ

    HX9031/08

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    歯ぐきを傷つけずに歯垢を徹底的に除去。

    フィリップス ソニッケアー プロリザルツガムヘルスブラシヘッドは、歯ぐきにやさしく歯垢を効果的に除去します。やさしく歯ぐきの健康を推進したい方に最適です。

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    歯ぐきを傷つけずに歯垢を徹底的に除去。

    優れた歯垢除去効果で歯ぐきをより健康に

    • 1 本組
    • レギュラーサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • 優れた歯ぐきのケア
    歯ぐきの健康推進に最適なデザイン

    歯ぐきの健康推進に最適なデザイン

    このフィリップス ソニッケアー ブラシヘッドは、密集したブラシ毛によって効果的に歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進します。湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。ブラシは柔らかく、やさしい歯磨きを実現する形です。

    手磨きと比べて歯垢除去力最大 6 倍

    手磨きと比べて歯垢除去力最大 6 倍

    フィリップス ソニッケアー プロリザルツガムヘルスブラシヘッドを 4 週間使用した場合、手磨きだけの場合よりも歯間の歯垢を最大 6 倍除去します。

    最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ

    最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ

    通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    フィリップス ソニッケアーのブラシヘッドは、はめ込み式でブラシハンドルにしっかりフィットし、着脱できるのでお手入れも簡単です。パワーアップ、アドバンス、エリートとエッセンスを除くすべてのフィリップス ソニッケアー歯ブラシのハンドルに対応しています。

    最大の効果を求めて設計された音波水流

    最大の効果を求めて設計された音波水流

    ソニッケアーは、粘着性の高い歯垢を効果的に除去するために、毎分31,000回の高速振動と幅広い振幅によって「音波水流」を発生。　唾液を利用した液体流動が、やさしく、効果的に歯垢を除去します。

    毎日のお口のケアをより確かに

    毎日のお口のケアをより確かに

    すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      毛の硬さ
      ふつう
      ホワイト
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      サイズ
      レギュラー

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • イージークリーン
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト
      • ヘルシーホワイトプラス

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      プロリザルツガムヘルス 1 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去
      歯ぐきの健康
      歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。

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