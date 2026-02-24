手磨きの最大7倍の歯垢を除去するスタンダードブラシヘッド**

クリーンプラスは、奥歯に届く毛先で効率よく歯垢を除去できるブラシヘッドです。密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢まで除去し、歯ぐきの健康を推進。また湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届き、手磨きの最大7倍の歯垢を除去します**。 ** 手磨きと比べ/クリーンモード使用時/フィリップス調べ