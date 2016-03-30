ソニッケアー プロリザルツ プラークディフェンス ブラシヘッド スタンダード2本組
磨き残しが気になる方に
湾曲したブラシ毛が奥歯にしっかり届き、効率よく歯垢を除去 さらに詳細をみる
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ソニッケアー プロリザルツ プラークディフェンス ブラシヘッド スタンダード2本組
磨き残しが気になる方に
湾曲したブラシ毛が奥歯にしっかり届き、効率よく歯垢を除去
- 2 本組
- スタンダードサイズ
- はめ込み式
- 先進の歯垢除去効果
優れた歯垢除去効果を発揮するために最適化*
このブラシヘッドは、密集した高品質のブラシ毛によって効果的に歯垢を除去。また、湾曲した毛先が奥歯にも簡単に届きます。
手磨きと比べて歯垢除去力最大 6 倍
手磨きと比べて 6 倍の歯垢除去力があることが臨床的に証明済み
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。
すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応
ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。
毎日のお口のケアをより確かに
すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。
最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ
通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。
技術仕様
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デザインと仕上げ
- 毛の硬さ
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ふつう
- 色
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ホワイト
- 交換時期をお知らせ
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青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
- サイズ
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レギュラー
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互換性
- ブラシヘッド装着方式
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簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- 使用できるモデル
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ヘルシーホワイトプラス
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2 シリーズ プラーク ディフェンス
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ガムヘルス
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ダイヤモンドクリーン
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イージークリーン
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フレックスケアー
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フレックスケアー プラチナ
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フレックスケアープラス
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キッズ
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ヘルシーホワイト
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内容・付属品
- ブラシヘッド
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プロリザルツ プラークディフェンス 2 本
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品質と性能
- 交換
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約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
- テスト済み
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最適な使用のために
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健康上の利点
- 歯垢の除去
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〇
- 歯ぐきの健康
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歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。
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