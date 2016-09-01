HX9013/01
山切りカットで歯間の汚れに
フィリップスソニッケアー インターケアーブラシヘッドは、歯間の歯垢を除去し、歯ぐきの出血や炎症の緩和を助けます。健康的な笑顔を手に入れたい方に最適です。さらに詳細をみる
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このフィリップスソニッケアー ブラシヘッドは、密集した長い毛先で、歯と歯の間や届きにくい部分に隠れた歯垢を取り除きます。
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。
ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。
すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。
通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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