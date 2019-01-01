HX9012/67
山切りカットで歯間の歯垢を除去
長いブラシ毛を備えたインターケアーは、手磨より多くの歯間の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進します。さらに詳細をみる
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インターケアーブラシヘッドは、歯垢を除去することで歯ぐきの健康を推進します。
ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定*（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）
ブラシヘッド交換お知らせ機能のついたハンドルとお使いいただくことで、ブラシヘッド交換のタイミングをハンドルでお知らせします。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）
毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。
フィリップス ソニッケアーでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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