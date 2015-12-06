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    Philips Sonicare InterCare ブラシヘッド コンパクト

    HX9012/08

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    歯間の奥まで届く

    フィリップス ソニッケアー インターケアーブラシヘッドは、歯間の奥までしっかりキレイにしたい方に最適です。4 週間使用した場合、手磨きだけの場合よりも歯間の歯垢を最大 7 倍除去します。*

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    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare InterCare ブラシヘッド コンパクト

    歯間の奥まで届く

    約 2 週間で歯ぐきの健康を推進

    • 2 本組
    • ミニサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • 歯間の汚れに

    製品特徴

    最大の効果を求めて設計された音波水流
    最大の効果を求めて設計された音波水流

    最大の効果を求めて設計された音波水流

    ソニッケアーは、粘着性の高い歯垢を効果的に除去するために、毎分31,000回の高速振動と幅広い振幅によって「音波水流」を発生。　唾液を利用した液体流動が、やさしく、効果的に歯垢を除去します。

    奥まで届くデザイン
    奥まで届くデザイン

    奥まで届くデザイン

    密集した長い毛先で、歯と歯の間や届きにくい部分の隠れた歯垢を取り除きます。

    交換時期をお知らせ
    交換時期をお知らせ

    交換時期をお知らせ

    通常ブラシヘッドを数か月使い続けると、固さが失われ、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、そろそろ交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 か月ごとに交換してください。

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応
    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    フィリップス ソニッケアーのブラシヘッドは、はめ込み式でブラシハンドルにしっかりフィットし、着脱できるのでお手入れも簡単です。パワーアップ、アドバンス、エリートとエッセンスを除くすべてのフィリップス ソニッケアー歯ブラシのハンドルに対応しています。

    毎日のお口のケアをより確かに
    毎日のお口のケアをより確かに

    毎日のお口のケアをより確かに

    すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。

    本体仕様

    Specifications

    • デザインと仕上げ

      毛の硬さ
      ふつう
      ホワイト
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      サイズ
      コンパクト

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • イージークリーン
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト
      • ヘルシーホワイトプラス

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      インターケアー ミニ 2 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去
      歯ぐきの健康
      歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。

    製品詳細を表示

    • A3 プレミアムオールインワン

    • プレミアムホワイト

    • プレミアムホワイト

    • ホワイトプラス

    • ホワイトプラス

    • ホワイトプラス

    • C3 プレミアムプラークディフェンス

    • プレミアムクリーン

    • C2 クリーンプラス

    • クリーンプラス

    • プレミアムガムケア

    • プレミアムガムケア

    • ガムプラス

    • i インターケアー

    • Philips One

    • ソニッケアーキッズ

    • 舌磨きブラシ

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