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  • 歯と歯の間に磨き残しが多い方に 歯と歯の間に磨き残しが多い方に 歯と歯の間に磨き残しが多い方に

    Philips Sonicare InterCare ソニッケアー　インターケアー　ブラシヘッド　スタンダード2本組

    HX9002/01

    歯と歯の間に磨き残しが多い方に

    長い毛先が歯間の奥に届き、歯間の歯垢も強力に除去

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    Philips Sonicare InterCare ソニッケアー　インターケアー　ブラシヘッド　スタンダード2本組

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    長い毛先が歯間の奥に届き、歯間の歯垢も強力に除去

    • 2 本組
    • スタンダードサイズ
    • はめ込み式
    • 歯間の掃除
    歯ぐきの健康を推進

    歯ぐきの健康を推進

    インターケアーブラシヘッドは、歯垢を除去することで歯ぐきの健康を推進します。

    奥まで届くデザイン

    奥まで届くデザイン

    密集した長い毛先で、歯と歯の間や届きにくい部分の隠れた歯垢を取り除きます。

    手磨きと比べて歯垢除去力最大 7 倍

    手磨きと比べて歯垢除去力最大 7 倍

    フィリップスソニッケアー インターケアーブラシヘッドを 4 週間使用した場合、手磨きだけの場合よりも歯間の歯垢を最大 7 倍除去することが臨床的に証明されています。

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。

    毎日のお口のケアをより確かに

    毎日のお口のケアをより確かに

    すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。

    最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ

    最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ

    通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      毛の硬さ
      ふつう
      ホワイト
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      サイズ
      レギュラー

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用できるモデル
      • ヘルシーホワイトプラス
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • フレックスケアー プラチナ
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • イージークリーン
      • フレックスケアー
      • フレックスケアープラス

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      インターケアー レギュラー 2 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去
      歯ぐきの健康
      歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。

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