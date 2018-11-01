ブラシヘッド交換お知らせ機能

ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。