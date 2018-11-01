Philips Sonicare ソニッケアー プロテクトクリーン + エアーフロスウルトラ
電動歯ブラシとエアーフロスウルトラで 3 分間の新習慣
2 分間のブラッシング + 1 分間の簡単歯間ケア さらに詳細をみる
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Philips Sonicare ソニッケアー プロテクトクリーン + エアーフロスウルトラ
電動歯ブラシとエアーフロスウルトラで 3 分間の新習慣
一緒に使って、より効果的なオーラルケアを
- 4100 プロテクトクリーンハンドル付属
- ノズル 1 本付属
- ブラシヘッド 1 本付属
歯垢をしっかり除去
密集した高品質の毛先が歯肉縁の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。
ブラシヘッド交換お知らせ機能
ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。
強すぎるブラッシングをお知らせ
歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。
音波水流
1 分間に約 31,000 回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。
ソニッケアーに慣れていただくためのイージースタート機能
フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。
最大 99.9% の歯垢を除去***
洗浄部分の歯垢を最大 99.9% 除去します。***
空気とミクロの水滴を用いた独自技術
空気とマウスウォッシュまたは水を組み合わせ、パワフルかつやさしく歯間と歯肉縁を洗浄する当社の独自技術で、その歯垢除去に効果的です。
かかる時間はわずか 60 秒：当てて、押して、洗浄。
エアーフロスウルトラなら、お口全体の洗浄を毎日 60 秒で済ませられます。噴射回数（1 回、2 回、3 回）を選択したら、起動ボタンを押すだけ。起動ボタンを押し続ければ自動連続噴射モード、押して離せば手動噴射モードになります。
高性能ノズル
新しいエアーフロスウルトラ高性能ノズルは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術のパワーを増幅し、より効果的かつ効率的に歯間を洗浄し歯垢を除去。
3 段階の噴射力設定が可能
エアーフロスウルトラのパワフルな噴射機能は、好みに合わせてカスタマイズできます。作動ボタンを押すごとに、シングル、ダブル、トリプルバーストに切り替わります。
技術仕様
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電源
- 対応電圧
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100-240V (海外電圧対応)
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仕様
- バッテリー
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充電式
- バッテリーの種類
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リチウムイオンバッテリー
- 充電時間
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ニッケル水素充電池
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デザインと仕上げ
- 色
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-
サービス
- 本体保証
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2年間保証
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使いやすさ
- 充電表示ランプ
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ハンドルのランプが充電残量を表示
- ハンドル
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スリムなデザイン
- バッテリー残量
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1～3 週間*****
- ノズル装着方式
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はめ込み式
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内容・付属品
- ハンドル
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プロテクトクリーン 1 本
- ブラシヘッド
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C2 クリーンプラス 1 本
- 充電器
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1
- エアーフロスウルトラハンドル
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1
- エアーフロスウルトラノズル
-
1
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洗浄性能
- 健康上の利点
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- 性能
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歯垢を除去
- 臨床的に証明された効果
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- カスタマイズ可能な設定
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自動連続噴射または手動噴射
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1 回、2 回、3 回の噴射回数***
- 性能維持のための推奨事項
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6 か月に一度ノズルを交換
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モード
- クリーン
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歯をキレイに
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スマートセンサーテクノロジー
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
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○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)
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ブラシヘッドの交換時期
- エアーフロス ウルトラ使用時／2014年米国Gottenbos氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります。
- * 連続噴射機能を使用した場合
- **クリーンモードで 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回（プロテクトクリーン）/1 日 1 回、1 回噴射モードで 1 分間使用した場合（エアーフロス ウルトラ）
- * * *エアーフロスウルトラは国やチャネルによって製品名が異なる場合があります。
- * * * * ご使用の噴射設定によって異なります
- *****手磨きよりも効果的
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