たった 30 秒でお口全体を洗浄

エアーフロスは、たった30 秒でお口全体を洗浄。プッシュするたびに 1 回噴射されるので、歯を移動してこれを繰り返します。新しい自動噴射機能を使用するには、プッシュしたままガイドチップを隙間から隙間へと動かします。液体は 1 秒ごとに噴射されます。