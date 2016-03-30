歯間洗浄がより早く、より簡単に。

たった30秒で歯間スッキリ。手磨きと併用することにより、手磨きのみに比べて歯垢を除去し、歯間の虫歯予防を助けます。 *1 自動連続噴射機能使用時／自動連続噴射機能を使わない通常使用の場合、お口全体の歯間洗浄は約1分程です *2 手磨きのみと、手磨きとの併用した場合の比較、フィリップス調べ（2012年）