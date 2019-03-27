舌のあらゆる部分に届きやすい

舌をしっかりと洗浄するには、舌のあらゆる場所に届かなくてはなりません。ソニッケアーの舌磨きブラシは、快適に隅々まで洗浄できます。コンパクトで柔軟なヘッドにより、口臭の原因となる汚れを奥まった部分や溝の間から簡単に除去できます。／画像はイメージです