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    Philips Sonicare Sonicare 6500 Series ソニッケアー 6500シリーズ

    HX7413/07

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    美しい歯と歯ぐきをこの一本で守る

    日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率 18年連続NO.1の電動歯ブラシブランド*、フィリップス ソニッケアー。エントリーシリーズ に「6500シリーズ」が登場します。「6500 シリーズ」は、ソニッケアーの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢を除去します。　手磨きの最大10倍の歯垢を除去いたします**。 *POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ, **プレミアムクリーンブラシヘッド使用時/クリーンモード使用時/フィリップス調べ

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    タイプ:

    Philips Sonicare Sonicare 6500 Series ソニッケアー 6500シリーズ

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    美しい歯と歯ぐきをこの一本で守る

    手磨きの最大10倍の歯垢除去**

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    • 敏感な歯をさらにやさしくケア
    • 音波テクノロジーによる働き
    • 過圧防止センサー機能（視覚認識⽅式）
    • 3モードと3段階の強さ設定
    敏感な歯をさらにやさしくケア

    敏感な歯をさらにやさしくケア

    敏感な歯と歯ぐきもやさしく磨きます。搭載されたS2ジェントルプラスブラシヘッドは、極細の非常に柔らかい毛が、植毛されていてやさしいあたりのブラッシングを実現します。3,000本以上の極細の密集して植毛された毛束により、歯と歯ぐきにやさしいのに、手磨きの最大5倍の歯垢除去力で磨き上げます*。 *ジェントルプラスブラシヘッド使用時／クリーンモード使用時／フィリップス調べ／画像はイメージです

    音波テクノロジーの働き

    音波テクノロジーの働き

    ソニッケアーは、毎分約31,000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。 新たに採用された技術により、搭載モーターがパワーを⾃動的に調整するので、磨きにくい所でもパフォーマンスが落ちず、口腔内を一貫したブラッシング・磨きあがりが可能となりました。／画像はイメージです

    過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング（視覚認識⽅式）

    過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング（視覚認識⽅式）

    過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると同時に、わかりやすく電動歯ブラシのベース部のライトリングが光って、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。

    理想的なブラッシング体験へ

    理想的なブラッシング体験へ

    9 つのブラッシング設定でブラッシング力をアップ。もう少し強く磨きたい場合や自分に合った磨き方をしたい場合に役立ちます。クリーン、センシティブ、ホワイトの 3 つのモードと、3 段階の強さを選択して使用します。

    フィリップス ソニッケアー アプリ

    フィリップス ソニッケアー アプリ

    ソニッケアー電動歯ブラシとアプリで口腔ケアの目標を達成しましょう。アプリでは、ブラッシングガイド、ヒントとコツ、お客様に合わせてパーソナライズされたコンテンツをシームレスに提供します。

    どこにでも持ち運べる

    どこにでも持ち運べる

    フィリップスのトラベルケースで外出先に持ち運ぶことができます。ソニッケアー歯ブラシを安全に収納できる頑丈さとバッグに楽に収まるコンパクトさを両立。旅のお供にぴったりです。

    ペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）とスマートタイマー機能（磨き過ぎ防止する機能）

    ペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）とスマートタイマー機能（磨き過ぎ防止する機能）

    ペーサー機能は、20秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。スマートタイマー機能は、2分間のブラッシング時間が経過すると自動的に停止する機能です。しっかり2分間磨けると同時に、磨き過ぎを防止します。

    ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせ

    ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせ

    ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。／画像はイメージです

    約3週間使用可能と充電が長持ち

    約3週間使用可能と充電が長持ち

    満充電後、約3週間使用可能と充電が長持ちします。*目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合。

    技術仕様

    • 強さ

      ブラッシングを強化
      毎日の歯みがきに
      敏感な歯と歯ぐき用

    • 仕様

      使用時間
      21 日間
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー

    • デザインと仕上げ

      ネイビーブルー

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 互換性

      Bluetooth ワイヤレステクノロジー
      Philips Sonicare アプリに接続
      Android**
      • Bluetooth 4.0 以降に対応した Android スマートフォン
      • Google Play にアクセスして、お持ちのデバイスが対応機種であることを確認してください。
      iOS***
      • Bluetooth 4.0 以降に対応した iPhone
      • App Store にアクセスして、お持ちのデバイスが対応機種であることを確認してください。

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      充電表示ランプ
      ランプでバッテリー残量を表示
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      タイマー
      ペーサー機能とスマートタイマー機能
      USB-A 充電
      電源アダプターは付属していません

    • 内容・付属品

      ハンドル
      6500 充電式歯ブラシ 1 本
      ブラシヘッド
      • ジェントルプラス 1 本
      • C3 プレミアムクリーン 1 本
      トラベルケース
      トラベルケース 1 個
      充電器
      USB-A 充電器 1 個

    • 洗浄性能

      歯垢の除去
      最大 10 倍効果的*
      ブラシ振動数
      約 31,000 ストローク／分

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      ホワイト
      ステインを落とし磨き上げる
      センシティブ
      敏感な歯と歯ぐき用

    • スマートセンサーテクノロジー

      過圧防止センサー機能
      • ライトリングが紫で点灯
      • 振動とパルス音
      ブラシヘッド交換お知らせ機能
      ブラシヘッドに内蔵されたチップにブラッシングの圧力と時間を記録し、適切なブラシの交換タイミングをハンドルのランプでお知らせします。

    • ソニッケアーアプリ

      毎日の歯磨き記録
      ブラッシングパターンを経時的に監視し、口腔衛生の状態を良好に維持します。

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

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    • プレミアムクリーンブラシヘッド使用時／クリーンモード使用時／フィリップス調べ
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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