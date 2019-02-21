Philips Sonicare 3 Series gum health ソニッケアー ガムヘルス プロフェッショナル
約 2 週間でより健康な歯ぐきに
快適な歯磨き体験とともに、歯垢除去と歯ぐきケアができます。 さらに詳細をみる
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Philips Sonicare 3 Series gum health ソニッケアー ガムヘルス プロフェッショナル
約 2 週間でより健康な歯ぐきに
ソニッケアーが日本人のために初めて開発した商品
- 1 つのモード
- 3 段階の強さ設定
- ブラシヘッド 1 本付属
歯ぐきの健康を推進
密集した高品質の毛先が歯肉縁の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。
歯肉炎の予防に効果的
歯肉縁の歯垢に対する優れた除去能力により、この歯ブラシは約 2 週間で歯ぐきの健康を推進します。
3 段階の強さ設定
ブラッシングの強さを 3 段階から選択できます。
タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ
約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。
角度が付けられた独自のネックで届きにくい場所もきれいに
ガムプラスの独自の形状のハンドルをブラシヘッドと組み合わせて、届きにくい後ろの歯までしっかりきれいにします。
音波水流
1 分間に約 31,000 回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。
やさしく安心
音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、虫歯対策や歯周病対策にも使用でき、やさしく磨きます。
技術仕様
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電源
- 対応電圧
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AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）
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仕様
- バッテリー
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充電式
- 使用時間
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約 3 週間**
- バッテリーの種類
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リチウムイオン充電池
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デザインと仕上げ
- 色
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ホワイト
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サービス
- 本体保証
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2年間保証
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使いやすさ
- ハンドル
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スリムなデザイン
- ブラシヘッド装着方式
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簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- 充電表示ランプ
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ランプで充電池残量を表示
- 使用時間
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約 3 週間**
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内容・付属品
- ハンドル
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ガムヘルス 1 本
- ブラシヘッド
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ガムプラス 1 本
- 充電器
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1
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洗浄性能
- 健康上の利点
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歯垢を除去
- ブラシ振動数
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約 31,000 ブラシストローク／分
- タイマー
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カドペーサーとスマートタイマー
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モード
- 3 段階の強さ設定
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- クリーン
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歯をキレイに
- 手磨きと比べて最大 7 倍の歯垢を除去
- クリーンモードで 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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