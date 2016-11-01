トレーニングと記録

お子様の歯磨きする気を引き出せるご褒美やバッジが用意されています。また、トレーニングパートナーの「スパークリー」が喜ぶギフトもあります。アプリの保護者向け画面では、保護者の方がお子様の歯磨き実績や状況を監視できるだけでなく、カスタムマイルストーンやインセンティブも設定できます。調査に回答された保護者の方の 98% が、お子様の歯磨き時間が長くなり、効果が上がったと回答しています*。