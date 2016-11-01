HX6341/03
一生続く健康的な習慣をお子様に
新しいフィリップス ソニッケアーキッズ電動歯ブラシには Bluetooth® ワイヤレステクノロジーが搭載されており、インタラクティブなアプリでお子様お一人でもブラッシング方法を楽しく覚えることができます。さらに詳細をみる
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お子様の歯磨きする気を引き出せるご褒美やバッジが用意されています。また、トレーニングパートナーの「スパークリー」が喜ぶギフトもあります。アプリの保護者向け画面では、保護者の方がお子様の歯磨き実績や状況を監視できるだけでなく、カスタムマイルストーンやインセンティブも設定できます。調査に回答された保護者の方の 98% が、お子様の歯磨き時間が長くなり、効果が上がったと回答しています*。
お子様はアプリを操作してトレーニングパートナーの「スパークリー」の歯磨きを手伝うことにより、口腔内の 4 箇所の各エリアをしっかり磨く方法を学ぶことができます。
Bluetooth® ワイヤレステクノロジーでモバイルデバイスに接続することにより、お子様はコーチングアプリで楽しみながら歯磨きすることができます。お子様の歯磨き時間はハンドルからアプリに通知されます。
ソニッケアーは、粘着性の高い歯垢を効果的に除去するために、高速振動と幅広い振幅によって「音波水流」を発生。 唾液を利用した液体流動が、やさしく、効果的に歯垢を除去します。
90 日かけて徐々に歯磨き時間を長くしていき、最終的には歯科医が推奨する 2 分間ブラッシング時間を実現できるようにします。**
口の大きさに合わせて選べるように、スタンダードサイズとミニサイズを用意しています。4 歳以上のお子様にお使いいただけます。
適切なパワーを選べるように、2 種類のモードを用意しています。小さいお子様には弱いモード、大きいお子様には強いモードが適しています。
交換できるステッカーで、お子様好みの歯ブラシにすることができます。
キッズペーサーは、お子様が歯科医推奨のブラッシング時間である 2 分間で口全体を効率的に磨けるように知らせる機能です。
お子様が一人で快適に歯磨きできるように、小さい手でも握りやすくなっています。
成長途中のお子様の歯を守りながら、安全にやさしく磨けます。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
互換性
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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