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    Philips Sonicare For Kids 充電式電動歯ブラシ

    HX6341/03

    一生続く健康的な習慣をお子様に

    新しいフィリップス ソニッケアーキッズ電動歯ブラシには Bluetooth® ワイヤレステクノロジーが搭載されており、インタラクティブなアプリでお子様お一人でもブラッシング方法を楽しく覚えることができます。

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    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare For Kids 充電式電動歯ブラシ

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    一生続く健康的な習慣をお子様に

    歯磨きを楽しく身に付けられる

    • Bluetooth® 搭載
    • 無料の歯磨きアプリ
    • ブラシヘッド１本と ステッカー８種類付属
    • 2 つのモード
    トレーニングと記録

    トレーニングと記録

    お子様の歯磨きする気を引き出せるご褒美やバッジが用意されています。また、トレーニングパートナーの「スパークリー」が喜ぶギフトもあります。アプリの保護者向け画面では、保護者の方がお子様の歯磨き実績や状況を監視できるだけでなく、カスタムマイルストーンやインセンティブも設定できます。調査に回答された保護者の方の 98% が、お子様の歯磨き時間が長くなり、効果が上がったと回答しています*。

    歯磨きのパーソナルコーチ

    歯磨きのパーソナルコーチ

    お子様はアプリを操作してトレーニングパートナーの「スパークリー」の歯磨きを手伝うことにより、口腔内の 4 箇所の各エリアをしっかり磨く方法を学ぶことができます。

    Bluetooth® 接続

    Bluetooth® 接続

    Bluetooth® ワイヤレステクノロジーでモバイルデバイスに接続することにより、お子様はコーチングアプリで楽しみながら歯磨きすることができます。お子様の歯磨き時間はハンドルからアプリに通知されます。

    音波水流

    音波水流

    ソニッケアーは、粘着性の高い歯垢を効果的に除去するために、高速振動と幅広い振幅によって「音波水流」を発生。　唾液を利用した液体流動が、やさしく、効果的に歯垢を除去します。

    キッズタイマー

    キッズタイマー

    90 日かけて徐々に歯磨き時間を長くしていき、最終的には歯科医が推奨する 2 分間ブラッシング時間を実現できるようにします。**

    2 種類のブラシヘッドサイズ

    2 種類のブラシヘッドサイズ

    口の大きさに合わせて選べるように、スタンダードサイズとミニサイズを用意しています。4 歳以上のお子様にお使いいただけます。

    お子様にも使いやすい 2 種類のパワーモード

    お子様にも使いやすい 2 種類のパワーモード

    適切なパワーを選べるように、2 種類のモードを用意しています。小さいお子様には弱いモード、大きいお子様には強いモードが適しています。

    8 種類のフェイスプレートステッカー

    8 種類のフェイスプレートステッカー

    交換できるステッカーで、お子様好みの歯ブラシにすることができます。

    キッズペーサー

    キッズペーサー

    キッズペーサーは、お子様が歯科医推奨のブラッシング時間である 2 分間で口全体を効率的に磨けるように知らせる機能です。

    人間工学に基づいた握りやすいハンドル

    人間工学に基づいた握りやすいハンドル

    お子様が一人で快適に歯磨きできるように、小さい手でも握りやすくなっています。

    ゴム製オーバーモールド

    ゴム製オーバーモールド

    成長途中のお子様の歯を守りながら、安全にやさしく磨けます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      約 2 週間
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      アクア

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 互換性

      Android**
      • Android4.4.2以上 （Bluetooth4.0以降搭載機種） *iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。
      • （Bluetooth 4.0 以降搭載機種）
      iOS***
      • （iPhone 6 以降）
      • iOS 9.3 以上
      • （iOS7 搭載）

    • 使いやすさ

      ハンドル
      • 握りやすいゴム製グリップ
      • スリムなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      使用時間
      約 3 週間**

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ソニッケアーキッズ Bluetooth 対応ハンドル 1 本
      ステッカー
      8 種類のカスタマイズ可能なステッカー
      ブラシヘッド
      ソニッケアーキッズ ミニサイズ 1 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      タイマー
      キッズタイマーとカドペーサー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分

    • モード

      パワーモード
      2

    Badge-D2C

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    • *クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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