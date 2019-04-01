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  • 楽しみながら身につける、上手な歯磨き 楽しみながら身につける、上手な歯磨き 楽しみながら身につける、上手な歯磨き

    Philips Sonicare For Kids ソニッケアーキッズ

    HX6326/03

    楽しみながら身につける、上手な歯磨き

    楽しいアプリで遊びながら、一生続く健康的な歯磨き習慣を楽しく身に付けることができます。20か国以上の言語設定ができ、英語モードにすれば英語の学習にもなります。

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    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare For Kids ソニッケアーキッズ

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    楽しみながら身につける、上手な歯磨き

    アプリで遊びながら正しい歯磨き習慣を、楽しく身につけることができます。

    • Bluetooth® 搭載
    • 無料の歯磨きアプリ
    • ブラシヘッド 1 本付属
    • 2 つのモード
    お子様が楽しく歯磨きできる無料の歯磨きアプリ

    お子様が楽しく歯磨きできる無料の歯磨きアプリ

    ソニッケアーキッズアプリでお口のケアについて楽しく学ぶことができます。毎回の歯磨きの前には、スパークリーが上手なブラッシングのコツを指導します。歯磨き中はわかりやすいガイドでどこを磨くか説明し、アプリのカレンダーがこれまでの歯磨きを記録します。保護者の方はお子様の毎日の歯磨き状況を確認できます。20か国以上の言語対応で、英語モードにすれば英語の学習にも。知育教材としてもご活用いただけます。

    98% の保護者の方が、お子様の歯磨きの時間が長くなり、効果が上がったと回答*²

    98% の保護者の方が、お子様の歯磨きの時間が長くなり、効果が上がったと回答*²

    ソニッケアーキッズハンドルとアプリをお使いいただくことで、お子様は1人で上手に歯磨きする方法を学ぶことができます。アプリはお子様のソニッケアーキッズハンドルとBluetooth®*¹を使って同期し、毎日の歯磨きを記録します。調査に参加された保護者の98%が、お子様の歯磨きの時間が長くなり、効果が上がったと回答しています*²。お子様は一生続く健康的な歯磨き習慣を身につけることができます。*²ブラシのみ使用時と比べて／2015年フィリップス調べ

    正しく歯磨きできると、アプリ内でキャラクターからご褒美をもらえます

    正しく歯磨きできると、アプリ内でキャラクターからご褒美をもらえます

    アプリをお使いいただくことで、お子様は全く新しい歯磨き体験を通じて歯磨きを楽しく学ぶことができます。アプリのキャラクターは、歯磨きが大好きなスパークリーです。お子様はスパークリ ーの歯を磨いてあげることでアプリからより上手な歯みがきの方法を教わります。歯磨きが上手にできると、スパークリーは喜んで、お子様はごほうびをもらえます。スパークリーに健康的なおやつをあげたり、スプレーや小物でスパークリーにおしゃれをさせたりすることができます。また、保護者の方は、保護者向け画面から現実のごほうびを追加で設定することができ、お子様のモチベーションを更にあげることができます。

    アプリを使用していないときでもブラッシング時間を記録可能

    アプリを使用していないときでもブラッシング時間を記録可能

    Bluetooth®対応のソニッケアーキッズハンドルをアプリと接続してお使いいただくと、アプリはリアルタイムでお子様の歯磨きを記録します。 内蔵のメモリによって、ハンドルはアプリと接続していない時でも最大14回分の歯磨きの記録を保存することができます。次にハンドルとアプリを同時にお使いいただいたときに、保存された記録がアプリのカレンダーに同期され、保護者の方はお子様の歯磨きの進捗状況を確認することができます。

    正しい歯磨き習慣のためのキッズタイマーとキッズペーサー

    正しい歯磨き習慣のためのキッズタイマーとキッズペーサー

    ソニッケアーキッズハンドルはアプリと接続し、お子様が2分間の歯磨き習慣を自然に身につけられるようにサポートします。アプリをお使いいただくことで、お子様はアプリのガイドをまねて、 お口の中のそれぞれの部位をしっかり磨くことができます。アプリは、お子様がそれぞれの部位を より長く歯磨きできるようにサポートしていきます。お子様がしっかり歯を磨けると、スパークリ ーの歯もきれいになり、お子様はアプリでごほうびをもらえます。楽しいトレーニングを通じて、 お子様は正しい歯みがき習慣を身につけることができます。

    音波水流でやさしくしっかり歯垢を除去*⁴

    音波水流でやさしくしっかり歯垢を除去*⁴

    お子様が正しい使い方と歯磨き習慣を身につければ、あとはソニッケアーがお子様の歯磨きをサポートします。 ソニッケアーキッズハンドルは、毎秒500ストロークの振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した「音波水流」を口腔内に発生させ、手磨きよりも最大で75％*⁵多くの歯垢を取り除くことができます。 *⁴手磨きとの比較/フィリップス調べ *⁵手磨きと比較した場合／Milleman J, Putt M,Olson M, Master A, Jenkins W, Schmitt P, StrateJ. International J Pediatric Dent. 2009; 19:s1 ／画像はイメージです

    楽しいデザインの8種類のステッカーでカスタマイズ

    楽しいデザインの8種類のステッカーでカスタマイズ

    楽しいハンドルステッカーを歯ブラシに貼ってカスタマイズできます。付属の 8 種類の貼り換え可能なステッカーで、お子様は歯ブラシを好きなデザインに変えることができます。また、アプリのキャラクターをカスタマイズすることもできるので、楽しみながら効果的な歯磨き習慣を身に付けることができます。

    ソニッケアーキッズ専用ブラシヘッド

    ソニッケアーキッズ専用ブラシヘッド

    この製品には、ミニサイズのブラシヘッドが付属しています。キッズブラシヘッドはお子様の歯をやさしく磨くよう設計されています。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      使用時間
      約 2 週間
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      アクア

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 互換性

      Android**
      • Android4.4.2以上 （Bluetooth4.0以降搭載機種） *iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。
      • （Bluetooth 4.0 以降搭載機種）
      iOS***
      • （iPhone 6 以降）
      • iOS 9.3 以上
      • （iOS7 搭載）

    • 使いやすさ

      ハンドル
      • 握りやすいゴム製グリップ
      • スリムなデザイン
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ
      使用時間
      約 3 週間**

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ソニッケアーキッズ ハンドル 1 本
      ブラシヘッド
      ソニッケアーキッズ ミニサイズ 1 本
      ステッカー
      • 8 種類のカスタマイズ可能なステッカー
      • ボーナスステッカーシート（1 枚）
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      タイマー
      キッズタイマーとカドペーサー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分

    • モード

      パワーモード
      2

    • ソフトウェアサポート

      ソフトウェアの更新
      関連するソフトウェア更新のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から 2 年。

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    この製品に関するサポート

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    • Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、 Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。
    • * やさしいモードで 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
    • ** 2 分間のブラッシング 1 日 2 回 を基準とした場合
    • *** 4～10 歳の子供を診察した米国の歯科専門家に対する調査
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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