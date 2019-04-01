正しく歯磨きできると、アプリ内でキャラクターからご褒美をもらえます

アプリをお使いいただくことで、お子様は全く新しい歯磨き体験を通じて歯磨きを楽しく学ぶことができます。アプリのキャラクターは、歯磨きが大好きなスパークリーです。お子様はスパークリ ーの歯を磨いてあげることでアプリからより上手な歯みがきの方法を教わります。歯磨きが上手にできると、スパークリーは喜んで、お子様はごほうびをもらえます。スパークリーに健康的なおやつをあげたり、スプレーや小物でスパークリーにおしゃれをさせたりすることができます。また、保護者の方は、保護者向け画面から現実のごほうびを追加で設定することができ、お子様のモチベーションを更にあげることができます。