高速振動と幅広い振幅でしっかり歯垢を落とし、同時に起こる音波水流で歯間の奥と歯と歯ぐきの汚れをやさしく効果的に除去します
お子様の歯を保護するゴム製ブラシヘッド
90 日間かけて徐々にブラッシング時間を長くしていき、最終的に歯科専門家の推奨する 2 分間にします。
お子様に優しい 2 段階のパワーモードで、年齢に応じた優しいブラッシングができます。4 歳～7 歳未満のお子様用のローモード、7 歳以上のお子様用のハイモードがあります。
このフィリップス ソニッケアー電動歯ブラシには、お子様の歯を優しく洗浄できるように設計されたブラシヘッドを成長段階に合わせて 2 サイズご用意しています。
キッズペーサーは、お子様が歯科医推奨のブラッシング時間である 2 分間で口全体を効率的に磨けるように知らせる機能です。
お子様が自分の歯ブラシをカスタマイズできます。
丈夫なハンドルデザインは、お子様にも持ちやすく、また、歯ブラシを横に寝かせた状態で歯磨き粉をつけることもできます。
人間工学に基づいたデザインにより、お子様だけで使ったり、親子で共有することもできます。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
ソフトウェアサポート
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