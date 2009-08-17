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    Philips Sonicare For Kids 充電式電動歯ブラシ

    HX6311/02

    健康的な歯みがき習慣を促進

    フィリップスソニッケアー電動歯ブラシ HX6311/02 が輝く笑顔をサポート

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    Philips Sonicare For Kids 充電式電動歯ブラシ

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    健康的な歯みがき習慣を促進

    お子様用電動歯ブラシ

    • 2 つのモード
    • ブラシヘッド 2 本付属
    音波水流

    音波水流

    高速振動と幅広い振幅でしっかり歯垢を落とし、同時に起こる音波水流で歯間の奥と歯と歯ぐきの汚れをやさしく効果的に除去します

    お子様の歯を保護するゴム製ブラシヘッド

    お子様の歯を保護するゴム製ブラシヘッド

    お子様の歯を保護するゴム製ブラシヘッド

    ブラッシング時間を長くするキッズタイマー

    ブラッシング時間を長くするキッズタイマー

    90 日間かけて徐々にブラッシング時間を長くしていき、最終的に歯科専門家の推奨する 2 分間にします。

    お子様にやさしい 2 段階のパワーモードで、やさしく効果的な洗浄が可能

    お子様にやさしい 2 段階のパワーモードで、やさしく効果的な洗浄が可能

    お子様に優しい 2 段階のパワーモードで、年齢に応じた優しいブラッシングができます。4 歳～7 歳未満のお子様用のローモード、7 歳以上のお子様用のハイモードがあります。

    お子様の歯を保護する年齢に応じたブラシヘッド

    お子様の歯を保護する年齢に応じたブラシヘッド

    このフィリップス ソニッケアー電動歯ブラシには、お子様の歯を優しく洗浄できるように設計されたブラシヘッドを成長段階に合わせて 2 サイズご用意しています。

    楽しいメロディを鳴らすキッズペーサー

    楽しいメロディを鳴らすキッズペーサー

    キッズペーサーは、お子様が歯科医推奨のブラッシング時間である 2 分間で口全体を効率的に磨けるように知らせる機能です。

    楽しいデザインの取り換え可能なパネルでカスタマイズ

    楽しいデザインの取り換え可能なパネルでカスタマイズ

    お子様が自分の歯ブラシをカスタマイズできます。

    転がり防止形状

    転がり防止形状

    丈夫なハンドルデザインは、お子様にも持ちやすく、また、歯ブラシを横に寝かせた状態で歯磨き粉をつけることもできます。

    親子で使えるマルチグリップ設計

    親子で使えるマルチグリップ設計

    人間工学に基づいたデザインにより、お子様だけで使ったり、親子で共有することもできます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      約 3 週間**
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      赤（取り換え可能なパネル 3 枚付き）

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ハンドル
      • スリムなデザイン
      • 握りやすいゴム製グリップ
      使用時間
      約 3 週間**

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ソニッケアーキッズ 1 本
      ブラシヘッド
      • ソニッケアーキッズ レギュラー 1 本
      • ソニッケアーキッズ ミニサイズ 1 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      健康上の利点
      歯垢を除去
      タイマー
      キッズタイマーとカドペーサー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分

    • モード

      パワーモード
      2

    • ソフトウェアサポート

      ソフトウェアの更新
      関連するソフトウェア更新のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から 2 年。

    Badge-D2C

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    • 手磨きと比べて最大 7 倍の歯垢を除去
    • スタンダードモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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