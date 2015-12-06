HX6082/08
敏感な歯と歯ぐきのためにきわめてやさしく洗浄
フィリップスソニッケアーセンシティブブラシヘッドは、歯と歯ぐきをやさしく磨きたい知覚過敏の方におすすめ。4 週間使用した場合、手磨きだけの場合よりも歯垢を多く除去することが臨床的に証明されています。さらに詳細をみる
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
歯間と歯肉縁に沿って液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。
密集した長い毛先で、歯と歯の間や届きにくい部分の隠れた歯垢を取り除きます。
通常ブラシヘッドを数か月使い続けると、固さが失われ、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、そろそろ交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 か月ごとに交換してください。
フィリップスソニッケアーブラシヘッドはブラシハンドルに簡単にはめ込みできるため、しっかりとフィットし、お手入れとクリーニングにも便利です。パワーアップバッテリー、アドバンス、エリートおよびエッセンス以外の、すべてのフィリップスソニッケアー歯ブラシのハンドルに対応します。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
A3 プレミアムオールインワン
プレミアムホワイト
プレミアムホワイト
ホワイトプラス
ホワイトプラス
ホワイトプラス
C3 プレミアムプラークディフェンス
プレミアムクリーン
C2 クリーンプラス
クリーンプラス
プレミアムガムケア
プレミアムガムケア
ガムプラス
i インターケアー
Philips One
ソニッケアーキッズ
舌磨きブラシ
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。