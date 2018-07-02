ひし形の毛先がステインを除去し、自然な白い歯へ

ホワイトプラスブラシヘッドは、歯垢を除去するだけでなく歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。自然な白い歯がこぼれる明るい笑顔を手に入れたい方に最適です。