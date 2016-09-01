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    Philips Sonicare DiamondClean ダイヤモンドクリーンブラシヘッド コンパクトサイズ

    HX6073/01

    歯に自然な白さを

    ダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、お口をすみずみまできれいにするだけでなく歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。自然な白い歯で明るい笑顔を手に入れたい方に最適です。

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    Philips Sonicare DiamondClean ダイヤモンドクリーンブラシヘッド コンパクトサイズ

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    歯に自然な白さを

    ひし形の毛先が強力に歯垢・ステインを除去

    • 3 本組
    • コンパクトサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • 歯の黄ばみやステインが気になる方に
    歯を自然な白さに

    歯を自然な白さに

    フィリップスソニッケアーダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、約 1 週間でステイン（着色汚れ）を最大 2 倍多く除去します。

    ひし形の毛先によるステイン除去

    ひし形の毛先によるステイン除去

    ひし形に密集した毛先のステイン除去パッドが、食べ物や飲み物による歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。わずか 7 日間で歯を自然な白さに*。

    最大の効果を求めて設計された音波水流

    最大の効果を求めて設計された音波水流

    ソニッケアーブラシヘッドは、1 分間に 31,000 以上のブラシストローク数の高周波・高振幅ブラシの動きを実現する当社のコアテクノロジーに必須です。当社の圧倒的なソニックテクノロジーが、ハンドルからブラシヘッドの先までそのパワーを伝えます。この音波水流が液体流動力（ダイナミックフルイドアクション）を生み出し、歯間と歯肉縁に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。

    毎日のお口のケアをより確かに

    毎日のお口のケアをより確かに

    すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。

    最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ

    最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ

    通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      毛の硬さ
      ふつう
      ホワイト
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      サイズ
      コンパクト

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • イージークリーン
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト
      • ヘルシーホワイトプラス

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      ダイヤモンドクリーン コンパクトサイズ 5 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯ぐきの健康
      歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。
      歯垢の除去
      ステイン除去
      自然な白い歯に

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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