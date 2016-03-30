Philips Sonicare DiamondClean ダイヤモンドクリーン ブラシヘッド ミニ2本組
歯の黄ばみやザラつきが気になる方に
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Philips Sonicare DiamondClean ダイヤモンドクリーン ブラシヘッド ミニ2本組
歯の黄ばみやザラつきが気になる方に
ひし形の毛先が強力に歯垢・ステインを除去
- 2 本組
- コンパクトサイズ
- 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- 優れた洗浄効果で、歯に自然な白さを
歯を自然な白さに
フィリップスソニッケアーダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、約 1 週間でステイン（着色汚れ）を最大 2 倍多く除去します。
ひし形の毛先によるステイン除去
ひし形に密集した毛先のステイン除去パッドが、食べ物や飲み物による歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。わずか 7 日間で歯を自然な白さに*。
最大の効果を求めて設計された音波水流
ソニッケアーブラシヘッドは、1 分間に 31,000 以上のブラシストローク数の高周波・高振幅ブラシの動きを実現する当社のコアテクノロジーに必須です。当社の圧倒的なソニックテクノロジーが、ハンドルからブラシヘッドの先までそのパワーを伝えます。この音波水流が液体流動力（ダイナミックフルイドアクション）を生み出し、歯間と歯肉縁に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。
すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応
ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。
毎日のお口のケアをより確かに
すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。
最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ
通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。
技術仕様
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デザインと仕上げ
- 毛の硬さ
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ふつう
- 色
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ホワイト
- 交換時期をお知らせ
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青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
- サイズ
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コンパクト
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互換性
- ブラシヘッド装着方式
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簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- 使用できるモデル
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2 シリーズ プラーク ディフェンス
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ガムヘルス
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ダイヤモンドクリーン
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イージークリーン
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フレックスケアー
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フレックスケアー プラチナ
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フレックスケアープラス
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キッズ
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ヘルシーホワイト
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内容・付属品
- ブラシヘッド
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ダイヤモンドクリーン コンパクトサイズ 5 本
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品質と性能
- 交換
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約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
- テスト済み
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最適な使用のために
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健康上の利点
- 歯ぐきの健康
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歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。
- 歯垢の除去
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〇
- ステイン除去
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自然な白い歯に
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