ひし形の毛先がステインを除去し、自然な白い歯へ

フィリップスソニッケアーダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、1 週間使用した場合、手磨きだけの場合よりもステイン（着色汚れ）を多く除去します。また、手磨きだけの場合よりも歯垢を最大 7 倍除去します。*